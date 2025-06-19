Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный пробег, скрытая ржавчина и другие ловушки рынка авто с пробегом
Вы всё время пили воду неправильно: 3 мифа, в которые пора перестать верить
Слепой министр: Стармер опозорил Великобританию на весь мир
Новый жест на дорогах сбивает с толку: как теперь молча предупреждают об опасности
Пластик в тарелке, лёгких и крови: что скрывает привычная посудомойка
А что ему там делать? Путин неожиданно согласился с Трампом по Украине
Поле боя в древности: куда исчезали тысячи тел после сражений
Секреты узбекского воспитания: почему бабушки и дедушки здесь заменяют детям родителей?
Основатель Telegram решил судьбу состояния: в завещании раскрыл условие для наследников

Новая жизнь старых материалов: как полимеры делают дома комфортнее

2:28
Недвижимость

Какой материал позволяет мостам служить дольше, а домам становиться теплее? Ответ — полимеры. Их значение в строительстве и инфраструктуре России оказалось куда масштабнее, чем можно было предположить.

кран у многоэтажки в Новосибирске
Фото: https://commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кран у многоэтажки в Новосибирске

Миллионы тонн в дело

Общий объем использования полимеров в строительной отрасли страны сегодня составляет 2,2-2,3 млн тонн в год. При этом львиная доля — около 70% — приходится на поставки компании "Сибур". Об этом рассказал Алексей Сбоев, директор дивизиона "Строительство" компании, в рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года (ПМЭФ-2025).

"По нашим оценкам, полимеры сейчас занимают около 1,5 млн тонн. Плюс еще порядка 700-800 тыс. тонн в инфраструктуре — мосты, дороги и так далее", — уточнил он.

Зачем нужны полимеры

Полимеры не вытесняют традиционные материалы, а дополняют их, придавая новые качества. Так, защита металлических конструкций полимерными покрытиями позволяет исключить коррозию. Газобетон становится значительно комфортнее, если его дополнительно утеплить.

"С точки зрения комфорта, именно утепленный газобетон дает совершенно другое качество жизни и среды", — отметил Сбоев.

Особое внимание уделяется древесно-полимерным композитам. Такие материалы при правильной обработке служат заметно дольше, чем стандартные деревянные террасные доски, с которыми знакомы потребители.

О площадке, где говорят о будущем

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема форума — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Среди ключевых зон — "Территория инноваций" и "Покупай российское!". Помимо деловой повестки предусмотрена и насыщенная культурная программа — фестиваль "Петербургские сезоны" и спортивные игры.

Форум объединяет самые разные сферы: от малого бизнеса и креативных индустрий до обсуждения безопасности лекарств и урбанистики. Всё это — в поиске устойчивого будущего, в котором технологии, такие как полимеры, играют незаменимую роль.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Домашние животные
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии Аудио 
Мытьё головы, которое всё портит: одна привычка — и волосы будто не мыли
Красота и стиль
Мытьё головы, которое всё портит: одна привычка — и волосы будто не мыли Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Последние материалы
Заменяет сотню скручиваний: поза, которая тренирует мышцы кора без усилий
Потребление газа в Европе откатилось на уровень 30-летней давности
Автомобиль подаёт голос: 5 звуков, после которых лучше не ехать дальше
Криминальный пасьянс тестя Прилучного: как азартные игры привели к международному розыску
Секретный рычажок, о котором молчат водители: зачем его ставят в каждой машине
Шансы нулевые?: музыкальный критик Соседов заявил, что Шаман не победит на Интервидении
Пешком по Риму: маршрут, который нельзя пропустить
Новый знак дирхама: где нельзя его ставить — и за что могут наказать
Незаметный на этикетке, но незаменимый в уходе: что добавить в косметичку для идеальной кожи
Нежная, ароматная и невероятно вкусная: морковная паста, которую легко приготовить, но трудно забыть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.