Новая жизнь старых материалов: как полимеры делают дома комфортнее

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какой материал позволяет мостам служить дольше, а домам становиться теплее? Ответ — полимеры. Их значение в строительстве и инфраструктуре России оказалось куда масштабнее, чем можно было предположить.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кран у многоэтажки в Новосибирске

Миллионы тонн в дело

Общий объем использования полимеров в строительной отрасли страны сегодня составляет 2,2-2,3 млн тонн в год. При этом львиная доля — около 70% — приходится на поставки компании "Сибур". Об этом рассказал Алексей Сбоев, директор дивизиона "Строительство" компании, в рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года (ПМЭФ-2025).

"По нашим оценкам, полимеры сейчас занимают около 1,5 млн тонн. Плюс еще порядка 700-800 тыс. тонн в инфраструктуре — мосты, дороги и так далее", — уточнил он.

Зачем нужны полимеры

Полимеры не вытесняют традиционные материалы, а дополняют их, придавая новые качества. Так, защита металлических конструкций полимерными покрытиями позволяет исключить коррозию. Газобетон становится значительно комфортнее, если его дополнительно утеплить.

"С точки зрения комфорта, именно утепленный газобетон дает совершенно другое качество жизни и среды", — отметил Сбоев.

Особое внимание уделяется древесно-полимерным композитам. Такие материалы при правильной обработке служат заметно дольше, чем стандартные деревянные террасные доски, с которыми знакомы потребители.

О площадке, где говорят о будущем

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема форума — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Среди ключевых зон — "Территория инноваций" и "Покупай российское!". Помимо деловой повестки предусмотрена и насыщенная культурная программа — фестиваль "Петербургские сезоны" и спортивные игры.

Форум объединяет самые разные сферы: от малого бизнеса и креативных индустрий до обсуждения безопасности лекарств и урбанистики. Всё это — в поиске устойчивого будущего, в котором технологии, такие как полимеры, играют незаменимую роль.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.



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