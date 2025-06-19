Дом мечты под защитой: как работает механизм, запущенный в марте

С 1 марта 2025 года в России начал действовать закон №186-ФЗ, который кардинально меняет правила игры на рынке индивидуального жилищного строительства. Теперь все средства, которые граждане вносят на этапе стройки, размещаются на эскроу-счетах и становятся доступными подрядчику только после регистрации права собственности на дом. Это означает одно: ваши деньги — под надёжной защитой.
Портал "строим.дом.рф" стал единой цифровой платформой для реализации закона. Сегодня на нём представлены более 5,5 тысяч подрядчиков, готовых построить дома по 20 тысячам типовых проектов. Из них 4 тысячи заявили о готовности работать с эскроу, и свыше 1,4 тысячи уже реально начали строительство.
"Более 1,4 тыс. подрядчиков в России уже строят индивидуальные дома с применением механизма эскроу", — сообщил Евгений Квасенков, директор по развитию жилищной сферы ДОМ. РФ на Петербургском экономическом форуме.
Сейчас в рамках программы субсидирования от ДОМ. РФ по ставке 1% строится около 1,5 тыс. домов. Причём более 800 уже завершены, а подрядчики получили свои выплаты.
По словам Квасенкова, один из главных вызовов — доступность финансирования. Необходимо наладить эффективное взаимодействие между банками, органами власти и подрядными организациями, особенно в части регистрации и согласований.
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Проектное финансирование в строительной отрасли - система финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета. Эскроу-счета — это специальные счёта условного депонирования, на которых аккумулируются денежные средства граждан до завершения строительства дома.
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