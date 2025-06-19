Дом мечты под защитой: как работает механизм, запущенный в марте

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 марта 2025 года в России начал действовать закон №186-ФЗ, который кардинально меняет правила игры на рынке индивидуального жилищного строительства. Теперь все средства, которые граждане вносят на этапе стройки, размещаются на эскроу-счетах и становятся доступными подрядчику только после регистрации права собственности на дом. Это означает одно: ваши деньги — под надёжной защитой.

Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Строительство дома в Аризоне

Кто уже работает по новым правилам

Портал "строим.дом.рф" стал единой цифровой платформой для реализации закона. Сегодня на нём представлены более 5,5 тысяч подрядчиков, готовых построить дома по 20 тысячам типовых проектов. Из них 4 тысячи заявили о готовности работать с эскроу, и свыше 1,4 тысячи уже реально начали строительство.

"Более 1,4 тыс. подрядчиков в России уже строят индивидуальные дома с применением механизма эскроу", — сообщил Евгений Квасенков, директор по развитию жилищной сферы ДОМ. РФ на Петербургском экономическом форуме.

Ипотека под 1% и уже готовые дома

Сейчас в рамках программы субсидирования от ДОМ. РФ по ставке 1% строится около 1,5 тыс. домов. Причём более 800 уже завершены, а подрядчики получили свои выплаты.

Что нужно улучшать

По словам Квасенкова, один из главных вызовов — доступность финансирования. Необходимо наладить эффективное взаимодействие между банками, органами власти и подрядными организациями, особенно в части регистрации и согласований.

Петербургский форум: не только о стройке

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня. В центре внимания — "общие ценности" в условиях многополярного мира. Среди площадок — "Территория инноваций", форум МСП, фестиваль "Петербургские сезоны" и другие события, поднимающие важные вопросы будущего.

Уточнения

Проектное финансирование в строительной отрасли - система финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета. Эскроу-счета — это специальные счёта условного депонирования, на которых аккумулируются денежные средства граждан до завершения строительства дома.



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