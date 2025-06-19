Купили квартиру на маткапитал — вот как оформить её без разрешения банка

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли оформить квартиру, купленную на маткапитал, в собственность без разрешения банка, если ипотека ещё не закрыта? Раньше — нет. Теперь — да.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Госдума приняла закон, который делает этот процесс проще и безопаснее для семей. Теперь не нужно получать согласие банка, чтобы оформить жильё, купленное с использованием маткапитала, в общую собственность с супругом и детьми. Даже если квартира всё ещё находится в залоге.

Что изменилось

Приняты поправки к двум ключевым законам:

"Об ипотеке (залоге недвижимости)".

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Теперь родитель может не дожидаться полного погашения ипотеки, чтобы оформить жильё в собственность всей семьи. Главное — жильё куплено с использованием средств маткапитала.

Как это работает

Если вы распорядились частью маткапитала, Фонд пенсионного и социального страхования РФ обязан направить уведомление о переводе средств. Это правило сохраняется и в новом законе. Причём уведомление придёт не только при разовом платеже, но и при ежемесячных выплатах — после последней из них.

Чего в законе теперь нет

Изначально предполагалось разрешить совершеннолетним детям и супругу владельца маткапитала отказываться от своей доли. Также хотели дать возможность продать жильё, купленное в кредит, если новое будет больше или дороже. Но ко второму чтению эти положения из проекта исключили.

Кто стоял за инициативой

Законопроект был предложен в июле 2023 года группой депутатов во главе с Татьяной Буцкой и сенатором Ольгой Забраловой. Первое чтение прошло в феврале 2024 года, а теперь закон принят окончательно.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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