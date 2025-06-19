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Переселение по новым правилам: как изменится выбор жилья

1:55
Недвижимость

Что, если бы при переселении вам могли предложить жильё в новом районе — и это было бы законно? Теперь такой сценарий стал реальностью.

Новостройки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новостройки

Что изменилось

Совет Федерации утвердил закон, который расширяет возможности властей Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя при переселении граждан в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Речь идёт о возможности самостоятельно определять, где именно будет располагаться новое жильё для переселенцев.

Раньше всё было строже: собственникам предоставляли равнозначное жильё только в пределах того же населённого пункта или городского округа. То есть, например, если вы жили в одном районе Москвы, то и новое жильё должно было быть в границах Москвы, но не обязательно — в вашем районе.

Главное новшество

Теперь, согласно закону, власти могут устанавливать конкретные требования к расположению нового многоквартирного дома. Формулировка документа звучит так:

"Нормативным правовым актом субъекта РФ — города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя могут быть предусмотрены требования к местоположению многоквартирного дома, в котором собственнику предоставляется жилое помещение".

Зачем это нужно

Изменение даёт властям больше гибкости при планировании городской застройки и развитии районов. Становится проще учитывать логистику, инфраструктуру и инвестиционную привлекательность территорий. Но возникает логичный вопрос: не обернётся ли это ухудшением условий для переселенцев?

Что это значит для жителей

Для граждан это может означать, что новое жильё окажется в другой части города — не обязательно рядом с прежним домом. Формально — в пределах того же города, фактически — совсем другая локация.

Как будет реализовано право на равноценность и удобство — покажет практика.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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