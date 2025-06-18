Плесень, жир и визуальный шум: три причины избавиться от старой сушилки

Казалось бы, классическая сушилка для посуды — вещь привычная, почти "родная". Но всё больше людей предпочитают альтернативу: настенные модели, которые не только экономят место, но и гораздо гигиеничнее.
Обычная сушилка приносит с собой сразу несколько проблем:
Именно поэтому всё больше хозяек и хозяев отказываются от напольных конструкций. Настенные сушилки решают все эти задачи сразу: они крепятся над мойкой, не занимают столешницу, позволяют воде стекать сразу в раковину и легко моются. К тому же, выглядят они намного современнее и не портят интерьер.
Современные модели часто комплектуются секциями для столовых приборов, отделениями для разделочных досок и даже полками для хранения — настоящая находка для тех, кто хочет максимум порядка на минимальной площади.
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.
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