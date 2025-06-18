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Плесень, жир и визуальный шум: три причины избавиться от старой сушилки

1:31
Недвижимость

Казалось бы, классическая сушилка для посуды — вещь привычная, почти "родная". Но всё больше людей предпочитают альтернативу: настенные модели, которые не только экономят место, но и гораздо гигиеничнее.

посуда
Фото: https://commons.wikimedia.org by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
посуда

Обычная сушилка приносит с собой сразу несколько проблем:

  • Постоянная влага. Вода, стекающая с тарелок, собирается внизу поддона. Это провоцирует появление пятен, просачивание на столешницу, а в запущенных случаях — даже рост плесени на кухне.
  • Визуальный шум. Горы тарелок и кружек на виду создают ощущение беспорядка. Если забыть очистить сушилку, в ней легко скапливаются жир, крошки и остатки пищи.
  • Проблемы с пространством. На маленькой кухне сушилка отнимает драгоценную рабочую зону, мешая готовить или просто поддерживать порядок.

Именно поэтому всё больше хозяек и хозяев отказываются от напольных конструкций. Настенные сушилки решают все эти задачи сразу: они крепятся над мойкой, не занимают столешницу, позволяют воде стекать сразу в раковину и легко моются. К тому же, выглядят они намного современнее и не портят интерьер.

Современные модели часто комплектуются секциями для столовых приборов, отделениями для разделочных досок и даже полками для хранения — настоящая находка для тех, кто хочет максимум порядка на минимальной площади.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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