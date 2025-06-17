Дом у моря дешевле квартиры в Москве: какие районы Ачиреале ещё доступны

Живописный сицилийский город Ачиреале, расположенный на берегу Ионического моря, неожиданно стал одним из самых обсуждаемых направлений на рынке недвижимости. В первом квартале 2025 года здесь зафиксирован устойчивый интерес к покупке домов — как среди местных, так и среди иностранцев, мечтающих о собственном жилье у моря.
Ачиреале удачно сочетает доступные цены, туристическую привлекательность и богатую историю. Город известен своим барочным центром, карнавалом и термальными источниками, а за счёт близости к Катании сохраняет высокий уровень инфраструктуры.
Согласно аналитике портала Idealista, больше всего покупателей интересуют два района:
Пенниси — Санта-Мария-Аммалати — Пьяно-д'Апи
Санта-Катерина — Санта-Мария-делле-Грацие — Капомулини
Оба они лидируют по количеству запросов и просмотров объектов. Их объединяют тишина, живописные виды, близость к морю и престижная репутация. Индекс относительного спроса у них — 1,6 (чем выше, тем активнее интерес).
Следом идут районы Мангано — Гуардия — Сан-Джованни Боско (1,5), исторический центр города и курортная зона Поццилло — Стаццо — Санта-Текла (оба по 1,4). Чуть менее востребованы центральные районы Сан-Космо — Корсо Италия — Пьяцца Данте (1,1) и Сан-Джованни-Туппарелло (1,0). Минимальный интерес — к району Ospedale — Sciarelle — Aci Platani (0,7).
Теперь — о ценах. Лидером по стоимости квадратного метра стал район Санта-Катерина — Санта-Мария-делле-Грацие — Капомулини. Здесь средняя цена — 187 200 рублей за квадрат. Это объясняется его прибрежным расположением, панорамными видами и высококлассной застройкой.
Второе место — у Поццилло — Стаццо — Санта-Текла — 144 000 рублей/м², третье — у Пенниси — Санта-Мария-Аммалати — Пьяно-д'Апи — 131 100 рублей/м². Эти районы любят за тишину, зелень и относительную удалённость от шумного туризма.
А вот в других кварталах пока сохраняются довольно привлекательные цены:
Для сравнения: в центре Милана средняя цена за "квадрат" превышает 1 000 000 рублей, а в Форте-дей-Марми или Риме — от 700 до 900 тысяч рублей за метр. На этом фоне Ачиреале — настоящий остров доступности.
Если вы давно мечтали о доме на Сицилии, но не хотели переплачивать за имя и туристический ажиотаж — Ачиреале с его ещё доступными, но стремительно растущими ценами, может стать тем самым шансом, который не стоит упускать.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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