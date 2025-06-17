Дом у моря дешевле квартиры в Москве: какие районы Ачиреале ещё доступны

4:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Живописный сицилийский город Ачиреале, расположенный на берегу Ионического моря, неожиданно стал одним из самых обсуждаемых направлений на рынке недвижимости. В первом квартале 2025 года здесь зафиксирован устойчивый интерес к покупке домов — как среди местных, так и среди иностранцев, мечтающих о собственном жилье у моря.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Недвижимость в Ачиреале, Сицилия

Ачиреале удачно сочетает доступные цены, туристическую привлекательность и богатую историю. Город известен своим барочным центром, карнавалом и термальными источниками, а за счёт близости к Катании сохраняет высокий уровень инфраструктуры.

Два района на пике популярности

Согласно аналитике портала Idealista, больше всего покупателей интересуют два района:

Пенниси — Санта-Мария-Аммалати — Пьяно-д'Апи

Санта-Катерина — Санта-Мария-делле-Грацие — Капомулини

Оба они лидируют по количеству запросов и просмотров объектов. Их объединяют тишина, живописные виды, близость к морю и престижная репутация. Индекс относительного спроса у них — 1,6 (чем выше, тем активнее интерес).

Следом идут районы Мангано — Гуардия — Сан-Джованни Боско (1,5), исторический центр города и курортная зона Поццилло — Стаццо — Санта-Текла (оба по 1,4). Чуть менее востребованы центральные районы Сан-Космо — Корсо Италия — Пьяцца Данте (1,1) и Сан-Джованни-Туппарелло (1,0). Минимальный интерес — к району Ospedale — Sciarelle — Aci Platani (0,7).

Где покупать дорого, а где ещё можно успеть

Теперь — о ценах. Лидером по стоимости квадратного метра стал район Санта-Катерина — Санта-Мария-делле-Грацие — Капомулини. Здесь средняя цена — 187 200 рублей за квадрат. Это объясняется его прибрежным расположением, панорамными видами и высококлассной застройкой.

Второе место — у Поццилло — Стаццо — Санта-Текла — 144 000 рублей/м², третье — у Пенниси — Санта-Мария-Аммалати — Пьяно-д'Апи — 131 100 рублей/м². Эти районы любят за тишину, зелень и относительную удалённость от шумного туризма.

А вот в других кварталах пока сохраняются довольно привлекательные цены:

Сан-Космо — Корсо Италия — Пьяцца Данте: 109 800 руб/м²

Сан-Джованни-Туппарелло — 105 300 руб/м²

Мангано — Гуардия — Сан-Джованни Боско: 97 800 руб/м²

Исторический центр города — 93 700 руб/м²

Самый доступный район — Ospedale — Sciarelle — Aci Platani: 90 400 руб/м²

Для сравнения: в центре Милана средняя цена за "квадрат" превышает 1 000 000 рублей, а в Форте-дей-Марми или Риме — от 700 до 900 тысяч рублей за метр. На этом фоне Ачиреале — настоящий остров доступности.

Почему стоит обратить внимание на Ачиреале

Это один из немногих приморских городов Италии, где ещё возможно найти жильё дешевле 100 000 рублей за квадратный метр.

Здесь нет туристической суеты, как в Таормине, но при этом есть море, архитектура, культурная жизнь и даже горячие источники.

Цены пока не достигли потолка — а значит, недвижимость может стать выгодной инвестицией.

Подойдёт как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду.

Какой район выбрать

Если ищете уединение, пейзажи и премиум-локацию

Присмотритесь к Санта-Катерина — Санта-Мария-делле-Грацие — Капомулини. Здесь цены высокие, но и спрос стабильный.

Хотите оптимальный баланс между ценой и природой

Пенниси — Пьяно-д'Апи — отличное решение.

Бюджетное жильё в классическом итальянском духе

Ищите в историческом центре или в районах Мангано и Ачи Платани.

Если вы давно мечтали о доме на Сицилии, но не хотели переплачивать за имя и туристический ажиотаж — Ачиреале с его ещё доступными, но стремительно растущими ценами, может стать тем самым шансом, который не стоит упускать.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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