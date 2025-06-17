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Дом у моря дешевле квартиры в Москве: какие районы Ачиреале ещё доступны

4:37
Недвижимость

Живописный сицилийский город Ачиреале, расположенный на берегу Ионического моря, неожиданно стал одним из самых обсуждаемых направлений на рынке недвижимости. В первом квартале 2025 года здесь зафиксирован устойчивый интерес к покупке домов — как среди местных, так и среди иностранцев, мечтающих о собственном жилье у моря.

Недвижимость в Ачиреале, Сицилия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Недвижимость в Ачиреале, Сицилия

Ачиреале удачно сочетает доступные цены, туристическую привлекательность и богатую историю. Город известен своим барочным центром, карнавалом и термальными источниками, а за счёт близости к Катании сохраняет высокий уровень инфраструктуры.

Два района на пике популярности

Согласно аналитике портала Idealista, больше всего покупателей интересуют два района:

  • Пенниси — Санта-Мария-Аммалати — Пьяно-д'Апи

  • Санта-Катерина — Санта-Мария-делле-Грацие — Капомулини

Оба они лидируют по количеству запросов и просмотров объектов. Их объединяют тишина, живописные виды, близость к морю и престижная репутация. Индекс относительного спроса у них — 1,6 (чем выше, тем активнее интерес).

Следом идут районы Мангано — Гуардия — Сан-Джованни Боско (1,5), исторический центр города и курортная зона Поццилло — Стаццо — Санта-Текла (оба по 1,4). Чуть менее востребованы центральные районы Сан-Космо — Корсо Италия — Пьяцца Данте (1,1) и Сан-Джованни-Туппарелло (1,0). Минимальный интерес — к району Ospedale — Sciarelle — Aci Platani (0,7).

Где покупать дорого, а где ещё можно успеть

Теперь — о ценах. Лидером по стоимости квадратного метра стал район Санта-Катерина — Санта-Мария-делле-Грацие — Капомулини. Здесь средняя цена — 187 200 рублей за квадрат. Это объясняется его прибрежным расположением, панорамными видами и высококлассной застройкой.

Второе место — у Поццилло — Стаццо — Санта-Текла — 144 000 рублей/м², третье — у Пенниси — Санта-Мария-Аммалати — Пьяно-д'Апи — 131 100 рублей/м². Эти районы любят за тишину, зелень и относительную удалённость от шумного туризма.

А вот в других кварталах пока сохраняются довольно привлекательные цены:

  • Сан-Космо — Корсо Италия — Пьяцца Данте: 109 800 руб/м²
  • Сан-Джованни-Туппарелло — 105 300 руб/м²
  • Мангано — Гуардия — Сан-Джованни Боско: 97 800 руб/м²
  • Исторический центр города — 93 700 руб/м²
  • Самый доступный район — Ospedale — Sciarelle — Aci Platani: 90 400 руб/м²

Для сравнения: в центре Милана средняя цена за "квадрат" превышает 1 000 000 рублей, а в Форте-дей-Марми или Риме — от 700 до 900 тысяч рублей за метр. На этом фоне Ачиреале — настоящий остров доступности.

Почему стоит обратить внимание на Ачиреале

  • Это один из немногих приморских городов Италии, где ещё возможно найти жильё дешевле 100 000 рублей за квадратный метр.
  • Здесь нет туристической суеты, как в Таормине, но при этом есть море, архитектура, культурная жизнь и даже горячие источники.
  • Цены пока не достигли потолка — а значит, недвижимость может стать выгодной инвестицией.
  • Подойдёт как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду.

Какой район выбрать

Если ищете уединение, пейзажи и премиум-локацию

  • Присмотритесь к Санта-Катерина — Санта-Мария-делле-Грацие — Капомулини. Здесь цены высокие, но и спрос стабильный.

Хотите оптимальный баланс между ценой и природой

  • Пенниси — Пьяно-д'Апи — отличное решение.

Бюджетное жильё в классическом итальянском духе

  • Ищите в историческом центре или в районах Мангано и Ачи Платани.

Если вы давно мечтали о доме на Сицилии, но не хотели переплачивать за имя и туристический ажиотаж — Ачиреале с его ещё доступными, но стремительно растущими ценами, может стать тем самым шансом, который не стоит упускать.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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