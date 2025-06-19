Картины не при чём: что действительно делает интерьер устаревшим

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Классика всегда в моде, говорят дизайнеры. Но есть нюанс: если не обновлять детали, стиль превращается в "бабушкин". Монументальность и сдержанность хороши, но вместе с массивной люстрой и вычурной мебелью интерьер легко превращается в музей.

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Не нужно начинать с ремонта

Классический интерьер хорош своей гибкостью — его легко "подтянуть" до актуального состояния без пыли и перфоратора. Главное — знать, что именно портит картину.

Что стоит заменить

1. Вычурную люстру — на нейтральный светильник

Большие хрустальные люстры с подвесками давно ушли в прошлое. Они перетягивают на себя всё внимание и утяжеляют комнату. Вместо этого подойдёт лаконичный светильник с чёткой геометрией или мягким матовым светом.

2. Массивную мебель — на более простую

Вместо тяжёлых кресел и шкафов с вырезанными орнаментами — чистые линии, нейтральные оттенки и функциональность. Необязательно выбрасывать всё: иногда достаточно заменить пару ключевых элементов, чтобы комната заиграла по-новому.

3. Картины "под золото" — на современное искусство

Пышные рамы и копии классических полотен легко заменить постерами или графикой. Минимализм, приглушённые тона, строгие линии — всё это впишется даже в классический интерьер и сделает его современным.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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