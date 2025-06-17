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Солнечные панели, газ и дерево: этот крошечный дом способен на большее, чем кажется

2:27
Недвижимость

Кто сказал, что к природе можно приблизиться только с рюкзаком за спиной? Португальская компания Madeiguincho переосмыслила подход к туризму и представила Barca — миниатюрный дом  длиной всего 5,4 метра, который способен жить своей жизнью вдали от цивилизации. И делает это со вкусом.

миниатюрный дом вдали от цивилизации
Фото: commons.wikimedia.org by Naturpuur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
миниатюрный дом вдали от цивилизации

Пространство, в которое хочется вернуться

Barca построен на двухосном прицепе и демонстрирует минималистичный подход к планировке: каждый сантиметр используется с умом.

Внутри — центральная гостиная с диваном и столиком, полноценная кухня с газовой плитой и раковиной, а также два спальных пространства: основное — на первом уровне, второе — в уютном чердачном помещении. 

Несмотря на компактность, в доме есть отдельная ванная комната с душем, унитазом и раковиной. Большие окна и раздвижные стеклянные двери открывают вид на природу, а деревянные жалюзи регулируют свет. Да, изоляция скромная, а высота спального пространства ограничена, но здесь царит ощущение уюта и простоты.

Энергия солнца и ноль зависимости

Главное преимущество Barca — абсолютная автономность. Электричество поступает от солнечных панелей с аккумуляторами, воду можно качать из колодцев, а готовить — на двухконфорочной пропановой плите. Всё это делает модель идеальной для уединённых мест, где привычной инфраструктуры просто нет.

Экостиль вместо роскоши

Barca продолжает линию проектов Pego и Atlantica, сделанных в духе минимализма и устойчивости. В отделке использовано натуральное дерево, что подчёркивает философию экологичного строительства. Вместо того чтобы гнаться за люксом, Madeiguincho ставит акцент на слияние с природой.

«Это не просто дом на колёсах, это инструмент воссоединения с природой» — гласит концепция проекта.

По сравнению с более крупными моделями вроде Skyview 400 от Irontown (37 м² за 123 000 евро) или 11-метровым Cumberland, Barca — настоящий скромник. Его габариты позволяют установить его на небольших участках или в труднодоступных уголках.

Официальную цену компания пока не называет, но концепция уже вызвала интерес у поклонников устойчивого образа жизни.

Уточнения

Минимали́зм (англ. minimalism) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах. Для минимал-арта характерны очищенные от всякого символизма и метафоричности геометрические формы, повторяемость, монохромность, нейтральные поверхности, промышленные материалы и способ изготовления.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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