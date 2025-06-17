Ремонт под вопросом: стоит ли покупать жильё, требующее переделок

Раньше казалось: хочешь сэкономить — возьми квартиру под ремонт. Но 2025 год внёс свои коррективы. В Будапеште, как и во многих крупных городах Европы, недвижимость обновляет ценовые рекорды, а привычные "лайфхаки" покупателей уже не работают.

Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ремонт

Согласно свежим данным агентства Duna House, стоимость новостроек в столице Венгрии достигла 1,5-1,6 млн форинтов за квадратный метр. Для понимания — это примерно 370-400 тыс. рублей. При этом квартиры в старом фонде, требующие ремонта, подскочили до 950-990 тыс. форинтов за метр — около 240 тысяч рублей. Разница между новыми и старыми квартирами ещё есть, но она стремительно сокращается.

Почему жильё с историей больше не спасает бюджет

Долгое время "вторичка под ремонт" считалась спасением для семей с ограниченными средствами. Но сегодня цены меняются так быстро, что разница между "въезжай и живи" и "разберём потом" почти стерлась.

Например, даже небольшие студии до 40 м² на вторичном рынке уже стоят по 1,2 млн форинтов за квадрат. А это уровень полноценной новостройки. Средние квартиры в кондоминиумах (аналог наших многоквартирников) — около 1,1 млн за метр.

Район — решает всё

Разброс цен в зависимости от локации поражает:

В спальных районах (XV и XX округа) ещё можно найти варианты по 1 млн форинтов за метр,

Во II округе — уже до 3,4 млн за м²,

В исторических и престижных локациях (I, V, XII округа) — стабильно больше 2 млн.

Иными словами, в центре цена "квадрата" может быть в 3 раза выше, чем на окраине. Но даже на периферии жильё с ремонтом уже не спасает ситуацию.

В чём подвох: дорого не только купить, но и отремонтировать

Представитель Duna House Петер Сегё, комментирует:

"Стоимость ремонта — решающий фактор. Косметика в квартире 60 м² может стоить примерно 1,5 млн рублей. А капитальный ремонт с заменой инженерных сетей -почти 4 млн рублей. В итоге выходит сумма, сравнимая с новостройкой".

К тому же в Венгрии, как и в России, господдержка распространяется не на все типы недвижимости. Например, на квартиры в многоквартирных домах нельзя использовать программу Home Renovation Support (аналог российских субсидий на капитальный ремонт или маткапитала на жильё).

А как же частные дома? Есть нюанс

Интересно, что ситуация с загородными домами в Будапеште складывается иначе. Дом в 120 м² в районе Пешт можно купить за 54-66 млн форинтов (13-16 млн рублей). Ремонт обойдётся примерно в 30 млн форинтов (7,5 млн рублей). Но часть расходов может компенсировать государство — до 3 миллионов форинтов на утепление, окна и системы отопления.

В результате такой дом после ремонта стоит в районе 81-93 млн форинтов, но уже с современными энергоэффективными решениями. И это может оказаться выгоднее новостроек.

Что выбрать: новостройку или ремонт

Новостройка подойдёт, если вы

Имеете стабильный доход.

Можете использовать семейные программы (например, венгерские аналоги нашего "Семейного ипотечного кредита").

Хотите заселиться без дополнительных расходов.

Не готовы рисковать с ремонтными сроками и подрядчиками.

Жильё с ремонтом — ваш вариант, если вы

Готовы заниматься ремонтом самостоятельно или контролировать подряд.

Имеете финансовую подушку или право на субсидии.

Рассматриваете дом как долгосрочное вложение — особенно если это жильё для семьи с детьми.

Старая квартира больше не равно экономия

"Миф о том, что квартира после ремонта дешевле — уже не работает, — говорит Петер Сегё".

Именно поэтому в 2025 году "вторичка с ремонтом" — это уже не спасательный круг, а сложный инвестиционный выбор. Особенно для тех, кто покупает жильё впервые.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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