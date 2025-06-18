Из мусора в декор: как обычные бутылки спасают сад, полив и интерьер

Не спеши выбрасывать бутылку после пива — из неё можно сделать гораздо больше, чем ты думаешь. Рассказываем, как превратить стеклянную тару в стильный декор, практичные ёмкости и экологичное решение для сада.
После посиделок с друзьями остаются пустые бутылки. Обычно они отправляются в мусор или на переработку. Но стекло — прочный и долговечный материал, который не теряет качества при повторном использовании. А значит, у него может быть вторая — и очень полезная — жизнь.
Вот как использовать их с пользой:
Каждая бутылка — это шанс проявить креативность, сэкономить и внести вклад в экологию. В следующий раз, когда в руке окажется пустая тара, вспомни: ты держишь не мусор, а универсальный материал с характером.
Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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