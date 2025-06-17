Гладкий, как шёлк, прочный, как камень: материал, который вытесняет плитку из ванных и кухонь

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ещё недавно керамогранит считался чуть ли не эталоном в отделке — прочный, стильный, долговечный. Но сегодня всё чаще дизайнеры отдают предпочтение другому материалу. Он выглядит как бетон, но гладкий и шелковистый. Он прочен, как камень, но гибок в использовании. Это микроцемент — и он всё чаще заменяет классическую плитку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ванная комната в минималистичном стиле

Что такое микроцемент и почему он так популярен

Микроцемент — это декоративное покрытие на основе цемента и полимеров, которое наносится тонким слоем и образует гладкую, бесшовную поверхность. Ни швов, ни стыков, ни старомодной затирки. Идеально для тех, кто хочет современный и минималистичный интерьер без грязи между плитками.

Чем микроцемент лучше керамогранита

Без швов и затирки

Поверхность получается монолитной — никаких щелей, где скапливается грязь.

Универсальность применения

Подходит для стен, полов, потолков, мебели и даже лестниц. Легко наносится на бетон, дерево, кафель.

Современный вид

Смотрится дорого, минималистично и эстетично — особенно в ванных и кухнях.

Простота ухода

Нет швов — нет накоплений грязи. Мыть просто и быстро.

Устойчивость к нагрузкам

Отлично выдерживает проходимость, влагу, перепады температур. То, что нужно для ванной, прихожей и кухни.

Где микроцемент особенно хорош

В ванной комнате: никаких грибков между швами.

никаких грибков между швами. На кухонных фартуках: гладко, легко моется, не выгорает.

гладко, легко моется, не выгорает. В зале и спальне: создаёт эффект дизайнерского интерьера.

создаёт эффект дизайнерского интерьера. На мебели и лестницах: придаёт уникальный индустриальный стиль.

Микроцемент и интерьер: идеальная пара

Этот материал отлично вписывается в стили минимализм, лофт, хай-тек и сканди. Он позволяет объединить пол и стены одним цветом и текстурой, визуально расширяя пространство. А ещё - он идеально сочетается с деревом, металлом, стеклом и тёплым освещением.

Есть ли минусы

Как и у любого материала, у микроцемента есть нюансы:

Требуется грамотный мастер, чтобы покрытие получилось ровным.

Необходима качественная подготовка основания.

Стоимость выше, чем у базовой плитки — но ниже, чем у дизайнерского керамогранита.

Микроцемент — это не просто альтернатива керамограниту. Это следующий шаг в эволюции отделочных материалов: современный, практичный, красивый и долговечный. Он открывает новые возможности для дизайна, помогает упростить уход и делает интерьер визуально цельным. А значит, у него все шансы надолго занять лидирующие позиции в ремонтах.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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