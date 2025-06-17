Гладкий, как шёлк, прочный, как камень: материал, который вытесняет плитку из ванных и кухонь

Ещё недавно керамогранит считался чуть ли не эталоном в отделке — прочный, стильный, долговечный. Но сегодня всё чаще дизайнеры отдают предпочтение другому материалу. Он выглядит как бетон, но гладкий и шелковистый. Он прочен, как камень, но гибок в использовании. Это микроцемент — и он всё чаще заменяет классическую плитку.
Микроцемент — это декоративное покрытие на основе цемента и полимеров, которое наносится тонким слоем и образует гладкую, бесшовную поверхность. Ни швов, ни стыков, ни старомодной затирки. Идеально для тех, кто хочет современный и минималистичный интерьер без грязи между плитками.
Этот материал отлично вписывается в стили минимализм, лофт, хай-тек и сканди. Он позволяет объединить пол и стены одним цветом и текстурой, визуально расширяя пространство. А ещё - он идеально сочетается с деревом, металлом, стеклом и тёплым освещением.
Как и у любого материала, у микроцемента есть нюансы:
Микроцемент — это не просто альтернатива керамограниту. Это следующий шаг в эволюции отделочных материалов: современный, практичный, красивый и долговечный. Он открывает новые возможности для дизайна, помогает упростить уход и делает интерьер визуально цельным. А значит, у него все шансы надолго занять лидирующие позиции в ремонтах.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.