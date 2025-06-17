Вы добавляли это в салаты, а надо было — в унитаз: простые средства против жёлтого налёта

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уборка туалета — занятие не из приятных, особенно когда речь идёт о стойком известковом налёте и жёлтых пятнах. Многие тянутся к агрессивной бытовой химии, думая, что без неё не обойтись. Но есть и более щадящие решения — и всё, что вам нужно, может уже быть у вас на кухне.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

1. Сода + лимонная кислота: дуэт против налёта

Пищевая сода очищает и устраняет запахи, а лимонная кислота борется с бактериями и известью. Просто смешайте ⅓ стакана соды и ¼ стакана лимонной кислоты. Засыпьте эту смесь в унитаз, оставьте на полчаса — и смойте водой. Поверхности станут как новые.

2. Сода + уксус: удар по стойким загрязнениям

Если налёт не сдаётся, усилите удар. Возьмите по 2 столовые ложки соды и уксуса, перемешайте, нанесите на проблемные участки. Оставьте на 15 минут и смойте. Против запахов это тоже отлично работает.

3. Яблочный уксус и лимон: натуральный дезинфектор

Для дезинфекции и лёгкого отбеливания смешайте полстакана яблочного уксуса с соком лимона. Нанесите на поверхность, подождите 10–12 минут и промойте водой. Просто, экологично и без лишней химии.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).



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