Унитаз как новый: уксусный компресс для труднодоступных мест – просто и эффективно

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Очистка пространства под ободком унитаза — задача не из лёгких. Производители чистящих средств часто обещают, что их продукты с изогнутым горлышком эффективно справятся с этой проблемой, но на практике это не всегда работает, особенно если в унитазе скопился известковый налёт или накипь. Даже если вам удастся протолкнуть чистящее средство под ободок, вам всё равно понадобится ёршик и усилия, а ободок придётся чистить регулярно.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Унитаз

Если грязь скопилась на ободке надолго или вы не хотите использовать ёршик, попробуйте этот простой и экологичный метод.

Грязь под ободком может окрасить унитаз в коричневый цвет и стать причиной неприятного запаха. Поэтому важно не забывать про эту зону во время еженедельной уборки, напоминает startlap.hu.

Для очистки вам понадобятся:

Уксус

Туалетная бумага

Небольшая миска

Старая зубная щётка или губка (по желанию)

Сначала налейте немного уксуса в унитаз. Затем намочите туалетную бумагу в уксусе, аккуратно скомкайте её и прижмите под ободок унитаза. Повторите этот процесс, пока весь зазор не будет заполнен пропитанной уксусом бумагой. Оставьте на 30 минут. После этого удалите бумагу и протрите ободок зубной щёткой или губкой, смоченной в уксусе.

Важно помнить, что большое количество бумаги может засорить унитаз. Поэтому лучше выбрасывать её в мусорное ведро, а не смывать.

Если унитаз сильно загрязнён, перед тем как наполнять ободок уксусом, насыпьте внутрь пищевую соду. Затем следуйте инструкциям выше. Этот метод поможет вам эффективно очистить унитаз и избавиться от неприятных запахов.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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