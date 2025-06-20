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Унитаз как новый: уксусный компресс для труднодоступных мест – просто и эффективно

1:50
Недвижимость

Очистка пространства под ободком унитаза — задача не из лёгких. Производители чистящих средств часто обещают, что их продукты с изогнутым горлышком эффективно справятся с этой проблемой, но на практике это не всегда работает, особенно если в унитазе скопился известковый налёт или накипь. Даже если вам удастся протолкнуть чистящее средство под ободок, вам всё равно понадобится ёршик и усилия, а ободок придётся чистить регулярно.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Если грязь скопилась на ободке надолго или вы не хотите использовать ёршик, попробуйте этот простой и экологичный метод.

Грязь под ободком может окрасить унитаз в коричневый цвет и стать причиной неприятного запаха. Поэтому важно не забывать про эту зону во время еженедельной уборки, напоминает startlap.hu.

Для очистки вам понадобятся:

  • Уксус
  • Туалетная бумага
  • Небольшая миска
  • Старая зубная щётка или губка (по желанию)

Сначала налейте немного уксуса в унитаз. Затем намочите туалетную бумагу в уксусе, аккуратно скомкайте её и прижмите под ободок унитаза. Повторите этот процесс, пока весь зазор не будет заполнен пропитанной уксусом бумагой. Оставьте на 30 минут. После этого удалите бумагу и протрите ободок зубной щёткой или губкой, смоченной в уксусе.

Важно помнить, что большое количество бумаги может засорить унитаз. Поэтому лучше выбрасывать её в мусорное ведро, а не смывать.

Если унитаз сильно загрязнён, перед тем как наполнять ободок уксусом, насыпьте внутрь пищевую соду. Затем следуйте инструкциям выше. Этот метод поможет вам эффективно очистить унитаз и избавиться от неприятных запахов.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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