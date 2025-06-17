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Платим за воздух? Квадратные метры превратились в мусорный налог

1:52
Недвижимость

С 1 июля в Приморье стартуют важные перемены в системе оплаты вывоза мусора. Больше не будут считать количество жильцов — теперь тариф зависит от площади квартиры или дома. Это изменение должно помочь навести порядок в сфере, где раньше не все платили, но отходы были у всех.

Мусорный бак
Фото: commons.wikimedia.org by Patrick – Patrick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мусорный бак

Что изменится и зачем это нужно

До сих пор плата за мусор начислялась по числу зарегистрированных в жилье. Такая система позволяла избегать платежей, особенно тем, кто не прописан официально. По словам президента ассоциации "Чистое Приморье" Сергея Лазарева, ежемесячные потери доходят до 30 миллионов рублей.

Это бьёт по отрасли: нет денег — нет новой техники, нет стабильных зарплат у водителей. И хотя регион старается компенсировать разницу субсидиями, без изменений в подходе к оплате стабильности не добиться.

Что будет дальше

Новая схема — шаг к "перезагрузке" мусорной реформы. Уже закупается техника, появляются новые контейнерные площадки, обновляется инфраструктура. Ведётся работа с организациями — заключаются договоры, чтобы покрыть "теневой" сегмент, не плативший за услугу.

Лазарев уверен:

"Изменения сделают оплату более честной. Те, кто живут в маленьких квартирах, теперь будут платить меньше. Это особенно важно для пенсионеров и небольших семей".

Если остались вопросы

С 1 июля сумма в квитанции зависит только от квадратных метров. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 8 (423) 246-72-22 или через чат-бот — достаточно оставить контакты, сообщает vostokmedia.com.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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