Соседка завидует? Поставь мяту: простые трюки против тяжёлой энергетики

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2:31
Недвижимость

Может ли простой цветок у окна защитить вас от негатива и наполнить дом гармонией? Оказывается — да. Некоторые растения не просто радуют глаз, но и способны очищать пространство, придавать силы и даже отпугивать зависть.

Алоэ
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Алоэ

Защита у входа

Среди домашних "телохранителей" особое место занимает растение с интригующим названием — "со мной-никто-не-может". Его чаще всего ставят у входа, желательно по обе стороны двери, создавая энергетический барьер против сглаза и дурных мыслей.

Рядом в списке — розмарин. Он не только добавляет вкус блюдам, но и наполняет пространство позитивной атмосферой. Это растение ассоциируется с ясностью ума и хорошим настроением. Поставьте горшочек в светлом уголке — и наблюдайте, как день становится светлее.

Растения для благополучия

Алоэ вера давно известно своими целебными свойствами. Но мало кто знает, что это растение ещё и считается символом процветания. Говорят, что оно отгоняет зависть и привлекает удачу. А если совместить с базиликом, эффект удваивается. Отвар базилика можно распрыскивать по дому — он дарит чувство лёгкости и внутреннего спокойствия.

Лаванда и мята — против тревог

Если вы ищете способ расслабиться, начните с лаванды. Этот ароматный куст не просто украшение — его запах помогает снять напряжение, улучшить сон и создать ощущение умиротворённости. Также полезна мирная лилия: она очищает воздух и повышает вибрации в пространстве.

Мята — ещё один зелёный помощник. Она укрепляет внутренние силы, а в виде настоя помогает освободиться от тревог. Интересно, что мяту можно не только пить, но и распылять — она работает как натуральный освежитель с антистресс-эффектом.

Невидимые сигналы и защита от сглаза

Особое место занимает перечное дерево. Если после визита человека оно вдруг засохло — это может быть сигналом, что он принёс в дом негатив. В таких случаях растение берёт удар на себя.

Зелёные "обереги" действительно могут стать не просто декором, а частью заботы о себе и близких. Главное — подобрать подходящее растение и окружить его вниманием. Ведь как и люди, растения благодарят за любовь.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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