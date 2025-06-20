Замороженная стройка: россиянам показали выход из тупика с недостроенным домом – поможет закон

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне, столкнувшиеся с трудностями при строительстве частных домов, теперь могут быстрее оформить право собственности на незавершенные объекты через суд. Об этом сообщил сенатор Олег Голов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Störfix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ фундамент

"Если стройка остановлена, а застройщик не выходит на связь и нарушает сроки, важно понимать его статус. Если это не специализированный застройщик, а подрядчик, ситуация регулируется через гражданские суды", — сказал Голов.

Один из эффективных способов — упрощенная процедура оформления права собственности, которая занимает от трех до шести месяцев. Это значительно быстрее стандартного судебного процесса, добавил сенатор.

Голов подчеркнул, что оформление права собственности дает гражданам возможность решить дальнейшую судьбу объекта: завершить строительство или продать его.

Сенатор также отметил, что ежегодно около пяти тысяч человек в России становятся жертвами мошенничества на рынке частного строительства, а ущерб от таких преступлений достигает миллиардов рублей.

С 1 марта 2025 года вступил в силу закон об эскроу-счетах, который блокирует средства заказчика до передачи дома и регистрации права собственности. Этот закон позволил сократить число мошенничеств на 80%. Однако проблема затягивания сроков строительства остается актуальной, отметил Голов, слова которого приводит Газета.Ru.

Кроме того, с января нынешнего года введен новый стандарт защиты ипотечных заемщиков, который повысил прозрачность кредитования и уменьшил количество спорных ситуаций на 25%. Однако, как подчеркнул сенатор, сохраняются и другие риски, такие как возможное повышение ставок в процессе строительства.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.



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