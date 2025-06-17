Сделка в один клик или афера века? Новые правила потрясут рынок недвижимости

Запрет на наличные расчёты при сделках с недвижимостью в России становится всё ближе к реальности. Генпрокуратура поддержала инициативу депутатов Госдумы о введении этого ограничения. Причина — волна мошенничеств, в которых чаще всего страдают уязвимые категории граждан: пожилые люди, зависимые и люди с психическими нарушениями.
Первый замглавы Генпрокуратуры Анатолий Разинкин в своём официальном ответе на обращение депутата Светланы Разворотневой сообщил, что ведомство поддерживает не только запрет на наличные сделки, но и предлагает более жёсткие меры.
Среди них:
По словам инициатора законопроекта, только в 2022 году было зафиксировано более 6 тысяч случаев лишения граждан жилья. В 2023 году цифра перевалила за 8 тысяч, а сумма ущерба исчисляется десятками миллиардов рублей. Мошенники пользуются слабой юридической защитой жертв и, как правило, рассчитываются наличными, оставляя минимум следов.
Специалисты рекомендуют использовать аккредитивы или электронные сервисы расчётов. Кроме того, продумывается механизм заморозки суммы сделки на счёте продавца, чтобы у него было время убедиться в законности операции, сообщают Известия.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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