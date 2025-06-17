Сделка в один клик или афера века? Новые правила потрясут рынок недвижимости

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1:57
Недвижимость

Запрет на наличные расчёты при сделках с недвижимостью в России становится всё ближе к реальности. Генпрокуратура поддержала инициативу депутатов Госдумы о введении этого ограничения. Причина — волна мошенничеств, в которых чаще всего страдают уязвимые категории граждан: пожилые люди, зависимые и люди с психическими нарушениями.

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Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Что планируют изменить

Первый замглавы Генпрокуратуры Анатолий Разинкин в своём официальном ответе на обращение депутата Светланы Разворотневой сообщил, что ведомство поддерживает не только запрет на наличные сделки, но и предлагает более жёсткие меры.

Среди них:

  • Продление сроков регистрации прав собственности до 20 дней при выявлении признаков сомнительности сделки.
  • Введение обязательной нотариальной проверки при продаже недвижимости лицами старше 65 лет.
  • Создание компенсационного фонда для пострадавших от действий риелторов.
  • Чёткое определение требований к посредникам: высшее образование, отсутствие судимостей за экономические преступления.

Что стоит за этими мерами

По словам инициатора законопроекта, только в 2022 году было зафиксировано более 6 тысяч случаев лишения граждан жилья. В 2023 году цифра перевалила за 8 тысяч, а сумма ущерба исчисляется десятками миллиардов рублей. Мошенники пользуются слабой юридической защитой жертв и, как правило, рассчитываются наличными, оставляя минимум следов.

Альтернатива наличным: как защититься

Специалисты рекомендуют использовать аккредитивы или электронные сервисы расчётов. Кроме того, продумывается механизм заморозки суммы сделки на счёте продавца, чтобы у него было время убедиться в законности операции, сообщают Известия.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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