Сделка в один клик или афера века? Новые правила потрясут рынок недвижимости

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запрет на наличные расчёты при сделках с недвижимостью в России становится всё ближе к реальности. Генпрокуратура поддержала инициативу депутатов Госдумы о введении этого ограничения. Причина — волна мошенничеств, в которых чаще всего страдают уязвимые категории граждан: пожилые люди, зависимые и люди с психическими нарушениями.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Что планируют изменить

Первый замглавы Генпрокуратуры Анатолий Разинкин в своём официальном ответе на обращение депутата Светланы Разворотневой сообщил, что ведомство поддерживает не только запрет на наличные сделки, но и предлагает более жёсткие меры.

Среди них:

Продление сроков регистрации прав собственности до 20 дней при выявлении признаков сомнительности сделки.

Введение обязательной нотариальной проверки при продаже недвижимости лицами старше 65 лет.

Создание компенсационного фонда для пострадавших от действий риелторов.

Чёткое определение требований к посредникам: высшее образование, отсутствие судимостей за экономические преступления.

Что стоит за этими мерами

По словам инициатора законопроекта, только в 2022 году было зафиксировано более 6 тысяч случаев лишения граждан жилья. В 2023 году цифра перевалила за 8 тысяч, а сумма ущерба исчисляется десятками миллиардов рублей. Мошенники пользуются слабой юридической защитой жертв и, как правило, рассчитываются наличными, оставляя минимум следов.

Альтернатива наличным: как защититься

Специалисты рекомендуют использовать аккредитивы или электронные сервисы расчётов. Кроме того, продумывается механизм заморозки суммы сделки на счёте продавца, чтобы у него было время убедиться в законности операции, сообщают Известия.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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