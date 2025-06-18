Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Введение налога на пенсии: почему в России это маловероятно
Песок, пыль и масло прямо в цилиндры: привычка, которая убивает движок быстрее времени
Синяки сами по себе? Ваше тело может кричать о беде, а вы его не слышите
Анна Седокова торопится с наследством: адвокат раскрыла скрытые риски
Орхидеи на любой вкус: признаки здоровья и красоты при покупке в магазине
Йогуртовый крем без варки: три ингредиенты и три секрета, которые сделают его воздушным и лёгким
Вселенная без границ: нет центра, нет края, только расширение
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
От готики до сюрреализма: в Бразилии есть двенадцать замков, о которых мало кто слышал

Пожар начинается там, где вы не ждёте: опасное место, куда все прячут кабель

3:10
Недвижимость

Кажется, что удлинитель — это простая вещь. Вот вилка, вот розетка, вот несколько гнёзд — включай, что хочешь. Но электрики снова и снова становятся свидетелями невероятных ошибок, которые мы совершаем в быту, не осознавая, чем это может обернуться. 

Удлинитель
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

Сегодня мало кто может обойтись без удлинителя. Мы используем их на кухне, в спальне, в мастерских и даже на улице. Там, где раньше хватало одной розетки для холодильника, теперь трудится целый набор устройств: кофемашина, чайник, микроволновка, тостер, винный шкаф, кухонный комбайн. Добавьте к этому зарядки, ноутбуки, лампы, увлажнители и обогреватели — и вы получите постоянную нехватку источников питания.

Удлинитель — спасение, но не тогда, когда мы начинаем использовать его не по назначению. Многие даже не подозревают, насколько это может быть опасно, особенно в сочетании с водой, теплом, высокой мощностью и… ковром.

Ошибки, которые могут стоить дорого

Одна из самых распространённых ошибок — прокладывать удлинители под мебелью или коврами. Это кажется логичным, чтобы спрятать провод, но в случае короткого замыкания вы не успеете ничего сделать. Кабель нагревается, и рядом оказывается лёгковоспламеняющаяся ткань. Пожар может начаться без единой искры, просто от перегрева.

Ещё одна ошибка — подключать к удлинителю мощную технику: стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, плиты, обогреватели. Все они рассчитаны на прямое подключение в стеновую розетку. Удлинитель может не выдержать и перегореть, а иногда — стать причиной пожара. Электрики это знают, но в быту мы продолжаем игнорировать очевидное.

Где удлинитель точно не должен быть

Во влажной среде удлинители вообще не должны использоваться. Даже если кажется, что "ничего не произойдёт”, один случайный каприз погоды или брызги из ванной могут создать замыкание. Для улицы и влажных помещений предназначены специальные кабели с маркировкой IP44 и выше. Чем выше цифры, тем лучше защита от пыли и воды. Для сада или постоянного использования на улице — только IP65 и выше.

Опасность представляют и удлинители, скреплённые гвоздями, скобами или зажаты под чем-то тяжёлым. Кабель может повредиться. А это уже потенциальная точка возгорания.

Цепочка из удлинителей — плохая идея

Никогда не соединяйте удлинители друг с другом "цепочкой”. Это не усиливает систему, а, наоборот, делает её уязвимой. Нагрузка распределяется неправильно, один из блоков может не выдержать, и в итоге перегревается не только розетка, но и проводка в стене.

Современные удлинители действительно стали безопаснее: у них есть предохранители, фильтры, индикаторы. Но всё это не спасёт, если пренебрегать базовыми правилами. 

Уточнения

Электрический удлинитель  — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Наука и техника
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
Введение налога на пенсии: почему в России это маловероятно
Песок, пыль и масло прямо в цилиндры: привычка, которая убивает движок быстрее времени
Синяки сами по себе? Ваше тело может кричать о беде, а вы его не слышите
Анна Седокова торопится с наследством: адвокат раскрыла скрытые риски
Орхидеи на любой вкус: признаки здоровья и красоты при покупке в магазине
Йогуртовый крем без варки: три ингредиенты и три секрета, которые сделают его воздушным и лёгким
Вселенная без границ: нет центра, нет края, только расширение
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
От готики до сюрреализма: в Бразилии есть двенадцать замков, о которых мало кто слышал
Пожар начинается там, где вы не ждёте: опасное место, куда все прячут кабель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.