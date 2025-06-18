Пожар начинается там, где вы не ждёте: опасное место, куда все прячут кабель

3:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, что удлинитель — это простая вещь. Вот вилка, вот розетка, вот несколько гнёзд — включай, что хочешь. Но электрики снова и снова становятся свидетелями невероятных ошибок, которые мы совершаем в быту, не осознавая, чем это может обернуться.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

Сегодня мало кто может обойтись без удлинителя. Мы используем их на кухне, в спальне, в мастерских и даже на улице. Там, где раньше хватало одной розетки для холодильника, теперь трудится целый набор устройств: кофемашина, чайник, микроволновка, тостер, винный шкаф, кухонный комбайн. Добавьте к этому зарядки, ноутбуки, лампы, увлажнители и обогреватели — и вы получите постоянную нехватку источников питания.

Удлинитель — спасение, но не тогда, когда мы начинаем использовать его не по назначению. Многие даже не подозревают, насколько это может быть опасно, особенно в сочетании с водой, теплом, высокой мощностью и… ковром.

Ошибки, которые могут стоить дорого

Одна из самых распространённых ошибок — прокладывать удлинители под мебелью или коврами. Это кажется логичным, чтобы спрятать провод, но в случае короткого замыкания вы не успеете ничего сделать. Кабель нагревается, и рядом оказывается лёгковоспламеняющаяся ткань. Пожар может начаться без единой искры, просто от перегрева.

Ещё одна ошибка — подключать к удлинителю мощную технику: стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, плиты, обогреватели. Все они рассчитаны на прямое подключение в стеновую розетку. Удлинитель может не выдержать и перегореть, а иногда — стать причиной пожара. Электрики это знают, но в быту мы продолжаем игнорировать очевидное.

Где удлинитель точно не должен быть

Во влажной среде удлинители вообще не должны использоваться. Даже если кажется, что "ничего не произойдёт”, один случайный каприз погоды или брызги из ванной могут создать замыкание. Для улицы и влажных помещений предназначены специальные кабели с маркировкой IP44 и выше. Чем выше цифры, тем лучше защита от пыли и воды. Для сада или постоянного использования на улице — только IP65 и выше.

Опасность представляют и удлинители, скреплённые гвоздями, скобами или зажаты под чем-то тяжёлым. Кабель может повредиться. А это уже потенциальная точка возгорания.

Цепочка из удлинителей — плохая идея

Никогда не соединяйте удлинители друг с другом "цепочкой”. Это не усиливает систему, а, наоборот, делает её уязвимой. Нагрузка распределяется неправильно, один из блоков может не выдержать, и в итоге перегревается не только розетка, но и проводка в стене.

Современные удлинители действительно стали безопаснее: у них есть предохранители, фильтры, индикаторы. Но всё это не спасёт, если пренебрегать базовыми правилами.

Уточнения

Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.



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