5 столовых ложек прямо в раковину и кипяток: раскрыт лучший способ очистить слив

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Раковина снова стоит, вода уходит медленно, а из слива тянет неприятным запахом? Не спешите в магазин за агрессивными средствами. Решение может быть у вас прямо под рукой — на кухонной полке.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Всего несколько простых ингредиентов, немного терпения и правильная последовательность действий помогут справиться даже с начавшимся засором и надолго избавят от проблем со сливом.

Почему воняет из слива, даже если он не забит

Даже если вы не сливаете в раковину остатки пищи, жира и кофе, внутри труб всё равно накапливаются осадки. Мыльные плёнки, жир, мелкий мусор создают идеальную среду для бактерий. Именно они и вызывают неприятный запах.

Чтобы избавиться от него, недостаточно просто промыть слив водой — бактерии нужно уничтожить. А вот тут в дело вступает соль. Она не просто дезинфицирует — она буквально высушивает микрофлору, вызывающую гниение и газы, а значит, и зловоние.

Как работает соль и кипяток — и почему это лучше химии

Пищевая соль обладает абразивным и антибактериальным действием. Залив её кипятком, вы получаете натуральный "санитар", который проникает в изгибы труб и убивает основную причину запаха — бактерии и слизь. Эту процедуру стоит делать вечером, перед сном. Просто засыпьте около пяти столовых ложек обычной поваренной соли прямо в слив и аккуратно залейте двумя литрами кипятка.

Что делать, если слив уже частично забит

Если вода уходит с трудом, одной соли может быть мало. Тогда попробуйте мощную комбинацию: соль, пищевая сода и уксус. Насыпьте по полстакана соли и соды в слив, а затем залейте стаканом горячего уксуса. Смесь начнёт активно пениться — это нормально. Дайте ей поработать хотя бы 15 минут, после чего промойте всё кипятком.

Такая "тройная атака" разрыхляет и растворяет жир, мыльные пробки и прочие отложения. Этот метод отлично дезинфицирует систему.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.



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