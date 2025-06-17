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Ремонт за миллионы, а жить неудобно: 5 ошибок, которые портят интерьер

2:41
Недвижимость

Вы вложились в ремонт, но результат не радует? Возможно, дело не в бюджете, а в непродуманных решениях, которые кажутся незначительными на старте, но становятся источником постоянного раздражения. Чтобы не пожалеть о выборе материалов и планировке, важно обратить внимание на детали ещё до начала работ.

ремонт
Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Ошибки в ремонте редко связаны с глобальными просчётами. Чаще всего всё портят мелочи: краска, которая "потускнела", шумные соседи или фасады, к которым невозможно не оставить отпечаток. Причина — в спешке, неудачной экономии или отсутствии тестирования материалов. А ведь многие промахи легко избежать, если знать, на что обращать внимание.

5 распространённых ошибок, которые портят даже дорогой ремонт

1. Покраска стен до расстановки мебели. Выбор краски — дело вкуса, но восприятие цвета зависит от окружения. После установки мебели и включения освещения оттенок на стенах может показаться слишком тёплым, холодным или вовсе не таким, как вы планировали.

Что делать: наносите пробники на стены и смотрите на них в разное время суток. Или отложите финальную покраску до размещения мебели.

2. Экономия на шумоизоляции. Если вы слышите каждый шаг соседей — значит, ремонт не спасает от звуков. Отсутствие шумоизоляции — это регулярный стресс.

Что делать: звукоизоляционные панели или пробковые подложки закладываются ещё до финишной отделки. Добавьте уплотнители к дверям, особенно входной.

3. Глянцевые фасады на кухне. Да, это красиво. Но это ещё и бесконечные отпечатки, разводы и пятна. Особенно на тёмных глянцевых поверхностях.

Что делать: выбирайте матовые или полуглянцевые поверхности, которые проще поддерживать в чистоте.

4. Пол без запаса материала. Царапина или вмятина на ламинате — и вам уже нужно заменять целую зону. Без запаса подходящих досок это станет проблемой.

Что делать: покупайте с запасом не менее 10-15%, особенно если укладка идёт в несколько комнат.

5. Отсутствие вентиляции в гардеробе. Если одежда пахнет затхлостью, дело не в духах. Застой воздуха и отсутствие вентиляции — идеальные условия для появления плесени.

Что делать: заранее предусмотрите вентиляционные решётки, вытяжки или мини-вентиляторы.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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