Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мука не нужна, тесто не нужно — только лаваш: рецепт быстрых и хрустящих оладий на завтрак
В этих регионах клещи особенно активны — пострадавших уже десятки тысяч
После случившегося след его простыл: турист сломал инсталляцию Ван Гога ради фото
Рука тянется к собаке не просто так — внутри скрыт сигнал, который трудно объяснить
Никола Пельтц вонзила нож в сердце Дэвида Бекхэма своим последним постом
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Секрет голливудских отказов: как Уилл Смит упустил роли, изменившие кинематограф
У них есть руки для навигации: как осьминоги слушают окружающую среду
Динамо сделало ход конём: назначение Карпина – не случайность, а тщательно спланированный триумф

Стиральная машина плохо стирает? Возможно, вы просто не нажимаете эту кнопку

1:55
Недвижимость

Вы когда-нибудь доставали бельё из стиральной машины и с разочарованием понимали: "Оно всё ещё грязное!"? Даже при самой современной технике такое может случиться. Причина часто не в самой машине — а в маленькой детали, о которой большинство даже не догадывается.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Если бельё после стирки остаётся тусклым, пахнет затхлостью или имеет разводы, дело может быть в неправильной подаче моющего средства. Особенно это касается жидких гелей, которые легко "уходят" в первый этап цикла — и больше не участвуют в основной стирке.

Ключ к чистоте — скрытая заслонка в отсеке для порошка

Откройте лоток для моющих средств на вашей машине. Вы наверняка видели там три отсека: для порошка, кондиционера и предварительной стирки. Но знали ли вы, что в основном отсеке часто скрывается подвижный клапан — маленькая заслонка с дозировочной шкалой?

Этот клапан играет сразу две важные роли:

  1. Помогает точно дозировать гель или порошок, чтобы не переборщить (или, наоборот, не переборщить в обратную сторону).
  2. Предотвращает преждевременное попадание моющего средства в барабан во время предварительной стирки.

Особенно важна заслонка, если вы пользуетесь жидкими средствами. Без неё гель может быть смыт водой ещё до основного цикла, а значит — бельё попросту стирается водой.

Когда точно стоит использовать предварительную стирку

Некоторые считают эту функцию бесполезной. Но если ваша одежда реально загрязнена (пятна, запах, пыль, пот), предварительная стирка — это must-have. Она "размягчает" грязь, после чего основной цикл уже справляется на все сто.

Однако если вы используете жидкое средство, не забудьте активировать клапан, чтобы оно не ушло зря во время "предварительного захода".

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
После случившегося след его простыл: турист сломал инсталляцию Ван Гога ради фото
Рука тянется к собаке не просто так — внутри скрыт сигнал, который трудно объяснить
Никола Пельтц вонзила нож в сердце Дэвида Бекхэма своим последним постом
Стиральная машина плохо стирает? Возможно, вы просто не нажимаете эту кнопку
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
У них есть руки для навигации: как осьминоги слушают окружающую среду
Секрет голливудских отказов: как Уилл Смит упустил роли, изменившие кинематограф
Динамо сделало ход конём: назначение Карпина – не случайность, а тщательно спланированный триумф
ПСЖ уже считает игру с Ботафого решающей: Маркиньос полон похвал
Неожиданный скачок цен на нефть: баррель Brent уверенно пошёл в рост
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.