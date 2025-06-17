Обычная стирка, которая оборачивается поломкой: 99% людей совершают эту ошибку

Мягкие и чистые полотенца после стирки — это удовольствие. Но немногие догадываются, что обычная привычка закинуть пляжные полотенца в стиралку сразу по возвращении с отдыха может закончиться дорогостоящим ремонтом.
Эксперты предупреждают: песок, оставшийся на тканях, — настоящий враг бытовой техники. Он абразивен, способен повредить барабан, засорить фильтр и даже дренажную систему. А самое неприятное — после попадания внутрь машинки песчинки остаются там надолго.
Чтобы избежать проблем, важно соблюдать несколько простых шагов:
Многие не знают, но кондиционер для белья со временем забивает волокна ткани, делая полотенца жёсткими и менее впитывающими. Уксус — куда более щадящий и эффективный способ сохранить их мягкость.
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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