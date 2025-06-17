Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роль в Белом лотосе изменила всё: как Патрик Шварценеггер превзошёл отца в глазах поклонниц
Мотор ещё жив, а машина уже не едет: как электроника убивает
Четвероногие предсказатели: как собаки помогают отследить вспышку опасной инфекции
Сырная лепешка на сковороде: секрет быстрых завтраков, о котором вы не подозревали — удивите домочадцев
Морские глубины таят угрозу: обнаружены вирусы, способные управлять фотосинтезом
Снижение инфляции до 6%: основной вклад внесут непродовольственные товары
Обычная стирка, которая оборачивается поломкой: 99% людей совершают эту ошибку
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Сердце будет колотиться, а жир топиться: названы лучшие кардиотренажёры

Один прибор — и для зимы, и для лета: как сэкономить тысячи на коммуналке

1:26
Недвижимость

Современные кондиционеры давно перестали быть просто спасением от жары. Новое поколение этих устройств способно не только охлаждать помещение, но и полноценно обогревать его зимой. Причём делают это они в разы эффективнее и экономичнее, чем привычные системы отопления.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Почему стоит заменить старый кондиционер

По последним данным, более миллиона домохозяйств оснащены кондиционерами, но только у 4% из них оборудование пригодно для обогрева. При этом новые модели класса А+ позволяют сократить потребление энергии при охлаждении на 40%, а при использовании зимой — сэкономить до 25% по сравнению с газовым отоплением. А при определённых тарифах экономия может достигать и 50%.

Греет даже в мороз и не шумит

Современные кондиционеры справляются с обогревом даже при температуре до -20 °C. При этом они работают тише, выглядят эстетичнее и зачастую управляются через смартфон. Устройства нового поколения постепенно и равномерно охлаждают помещение без резких перепадов температуры и сквозняков — это решает давнюю проблему простуд от "ледяной струи" старых моделей.

Такой прибор — это не просто способ сэкономить, но и реальное улучшение комфорта жизни. Его можно смело использовать круглый год, не перегружая сеть.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами
Еда и рецепты
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами Аудио 
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Популярное
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.

Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Огород может довести до больницы: как жара незаметно уничтожает и урожай, и здоровье
Смертельный обед: как хищники Уганды переносят вирусы от летучих мышей к людям
Ногти выдают с головой: 5 странных признаков, что с телом что-то не так
Неубиваемые динозавры под капотом: эти моторы ещё дадут фору новичкам
Один прибор — и для зимы, и для лета: как сэкономить тысячи на коммуналке
Когда кажется, что готовить не из чего: как за 20 минут сварить суп, который понравится всем
Он просто устал или это Лайм? Как отличить тревожные признаки у собаки после укуса клеща
Запрет на наличные в сделках с недвижимостью: что это значит для покупателей и продавцов
Неожиданное вторжение на Ибице: угрозы для пляжей и экосистемы
Больше никаких морщин: как наносить консилер, чтобы кожа выглядела идеально
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.