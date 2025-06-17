Один прибор — и для зимы, и для лета: как сэкономить тысячи на коммуналке

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современные кондиционеры давно перестали быть просто спасением от жары. Новое поколение этих устройств способно не только охлаждать помещение, но и полноценно обогревать его зимой. Причём делают это они в разы эффективнее и экономичнее, чем привычные системы отопления.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Почему стоит заменить старый кондиционер

По последним данным, более миллиона домохозяйств оснащены кондиционерами, но только у 4% из них оборудование пригодно для обогрева. При этом новые модели класса А+ позволяют сократить потребление энергии при охлаждении на 40%, а при использовании зимой — сэкономить до 25% по сравнению с газовым отоплением. А при определённых тарифах экономия может достигать и 50%.

Греет даже в мороз и не шумит

Современные кондиционеры справляются с обогревом даже при температуре до -20 °C. При этом они работают тише, выглядят эстетичнее и зачастую управляются через смартфон. Устройства нового поколения постепенно и равномерно охлаждают помещение без резких перепадов температуры и сквозняков — это решает давнюю проблему простуд от "ледяной струи" старых моделей.

Такой прибор — это не просто способ сэкономить, но и реальное улучшение комфорта жизни. Его можно смело использовать круглый год, не перегружая сеть.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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