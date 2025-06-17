Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде

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1:58
Недвижимость

На смену громоздким духовкам, занимающим полкухни, приходит компактное и невероятно гибкое решение. Речь идёт о печи Dwo — устройстве, которое не только экономит место, но и полностью меняет подход к готовке.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Её уже называют кухонной революцией, особенно в малогабаритных квартирах и студиях, где счёт идёт на каждый сантиметр.

Гибкость, которую вы не ожидали от духовки

Главная особенность Dwo — возможность использовать её в двух положениях: вертикальном и горизонтальном. В стоячем виде она работает как узкая, но глубокая традиционная духовка — отлично подходит для выпечки хлеба, пирогов или запеканок. А если развернуть устройство горизонтально, вы получите широкую, почти "пиццерийную" печь, в которую помещаются большие формы и даже домашняя пицца на тонком тесте.

Эта трансформация возможна благодаря продуманному распределению тепла и прозрачным дверцам, которые меняют свою функцию в зависимости от положения устройства. В вертикальном формате открывается фронтальная дверца, в горизонтальном — задняя, что обеспечивает удобный доступ в любом варианте установки.

Идеальное решение для компактных кухонь

Созданная дизайнерским бюро Colombian Dogma Design, печь Dwo выглядит минималистично и современно. Она не требует встроенного монтажа и легко вписывается в интерьер. Особенно актуальна она для тех, кто хочет сэкономить место, но не готов отказываться от полноценной выпечки и запекания.

Такое устройство может стать не просто заменой стандартной духовке, а полноценным многофункциональным центром на вашей кухне. Dwo превращает любую готовку — от кексов до пиццы — в комфортный и эстетичный процесс. Неудивительно, что интерес к этой новинке стремительно растёт.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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