Планируете ремонт? Не пропустите эти ошибки с розетками

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как сильно расположение розеток влияет на удобство в доме? Один неудачный сантиметр — и вы ежедневно спотыкаетесь о провод или не можете включить лампу. А ведь всё начинается с одного — правильной высоты.

Фото: Pexels by Ksenia Chernaya, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Установка розеток

Что говорят стандарты

ПУЭ (Правила устройства электроустановок) советуют размещать розетки и выключатели не выше 1 м от пола, а также не ближе 50 см к газовым трубам. Влажные зоны требуют розеток с УЗО.

ГОСТ рекомендует отступать минимум 60 см от пола в санузлах и размещать розетки вдали от сантехники. Обязательно заземление и защита от влаги.

Евростандарт предлагает эргономичные решения:

Розетки — на высоте 30 см.

Выключатели — на уровне 90 см.

Расстояние до дверей и окон — от 10 см.

Но главное — адаптировать всё под свои нужды, а не под сухие нормы.

Где и как размещать

Гостиная. У двери — блок розетка/выключатель. За диваном — выходы на 30 см. В ТВ-зоне — на 130-140 см (если телевизор на стене). Дополнительные гнёзда — под рабочий уголок, гирлянды, пылесос и т. д.

Спальня. Розетки — возле кровати, в том числе в изголовье. Обычно в одной рамке с выключателем бра.

Кухня. Максимум точек, включая верхний и нижний ярусы: техника, свет, вытяжка, розетки над столешницей.

Детская. Лучше расположить розетки повыше и использовать защитные заглушки.

Кабинет. Под столом — для стационарного ПК, над — для ноутбука, лампы и зарядок.

Санузел. Минимум 60 см от воды. УЗО и автоматы обязательны.

Прихожая. Розетки рядом с дверью — для пылесоса, над тумбой — для фена или подсветки зеркала.

Уточнения

Станда́рт (от англ. standard) — технический документ, относящийся к той же группе документов, что и паспорта, технологические инструкции, чертежи и т. д.



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