Планируете ремонт? Не пропустите эти ошибки с розетками

Вы когда-нибудь задумывались, как сильно расположение розеток влияет на удобство в доме? Один неудачный сантиметр — и вы ежедневно спотыкаетесь о провод или не можете включить лампу. А ведь всё начинается с одного — правильной высоты.
ПУЭ (Правила устройства электроустановок) советуют размещать розетки и выключатели не выше 1 м от пола, а также не ближе 50 см к газовым трубам. Влажные зоны требуют розеток с УЗО.
ГОСТ рекомендует отступать минимум 60 см от пола в санузлах и размещать розетки вдали от сантехники. Обязательно заземление и защита от влаги.
Евростандарт предлагает эргономичные решения:
Но главное — адаптировать всё под свои нужды, а не под сухие нормы.
Станда́рт (от англ. standard) — технический документ, относящийся к той же группе документов, что и паспорта, технологические инструкции, чертежи и т. д.
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