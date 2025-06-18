Что дизайнеры вешают на стены в своих домах — идеи, которые легко повторить

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая пустая стена — это шанс выразить себя и добавить уюта. Но просто повесить первую попавшуюся картину — плохой план. Есть нюансы, о которых стоит знать заранее.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гостиная

С чего начать

Учитывайте размер стены. Маленькое украшение на большой поверхности будет выглядеть одиноко. Лучше выбрать крупный постер или собрать композицию из нескольких элементов. А вот на скромной стене подойдут компактные постеры, небольшие зеркала, полочки.

Подстраивайтесь под стиль комнаты. В минимализме — простые формы и интересные фактуры, в классике — тяжелые рамы и декоративные тарелки. Для сканди и эко-стиля — дерево, ткань, глина.

Цвет имеет значение. Подбирайте оттенки, перекликающиеся с мебелью или текстилем. Необязательно делать всё в одном цвете, но важно, чтобы палитра была гармоничной.

Не перегружайте. Оставьте "воздух" между элементами. Слишком плотная развеска выглядит неаккуратно.

Расположение — ключ. Идеальная высота для декора — уровень глаз (примерно 150-160 см от пола до центра объекта).

Как подготовиться

Перед тем как вешать что-то с помощью гвоздей, сделайте пробную выкладку. Вырежьте силуэты будущих украшений из бумаги и прикрепите скотчем — так легче представить итог и избежать ошибок.

Что именно повесить

Постеры. Самый простой способ добавить акцент. Подойдут любые помещения. Сейчас в моде изображения природы, городов, абстракции, авторские принты. Лучше оформить в рамку — так аккуратнее.

Картины. Вечная классика: масло, акварель или печать на холсте. Главное — чтобы сочетались по цвету с обстановкой. В больших комнатах — крупные полотна, в маленьких — миниатюры.

Панно. Эффектный объемный декор из дерева, ткани, гипса. Особенно хорошо смотрятся в спальне над кроватью или в гостиной.

Декоративные тарелки. Идеальны для кухни и столовой. Лучшая подача — группы по 3-5 штук в одной стилистике. Стиль бохо и кантри — их родная среда.

Неоновая подсветка. Модный акцент для молодёжных и креативных интерьеров. Светящиеся фразы, фигуры, линии добавляют уюта. Отлично работают в спальне, над диваном или рабочим местом.

Полки с декором. Совмещают эстетику и пользу. На них хорошо смотрятся свечи, книги, вазы и фотографии. Главное — соблюдать баланс высоты и формы предметов.

Фотогалерея. Распечатайте любимые фото, подберите одинаковые рамки или сделайте ч/б подборку. Можно добавить подсветку сверху — и композиция заиграет.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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