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Необычный способ создать уют: помогает даже без ремонта

2:20
Недвижимость

Вы удивитесь, насколько быстро можно изменить атмосферу дома — иногда достаточно пары движений и пары часов.

Интерьер на чердаке
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер на чердаке

Текстиль — главный инструмент

Не нужно капитального ремонта, чтобы дом стал уютнее. Просто замените шторы, накиньте на диван плед, поменяйте постельное белье. Предпочтение лучше отдать натуральным тканям, теплым тонам и мягким фактурам. Хотите акцентов? Добавьте геометрию или природные мотивы.

Цветы, которые оживляют всё

Один букет — и комната уже не та. Разместите композицию в яркой вазе на кухонном столе или на прикроватной тумбе. А если добавить цветы в несколько уголков — комната будто оживёт.

Перестановка творит чудеса

Уют — это когда удобно. Попробуйте поменять местами кресло и столик, переместите зону отдыха ближе к окну. Даже одна перестановка может подарить ощущение обновления. Главное — подумайте, какой зоны вам не хватает: света, уединения, общения?

Скатерть — возвращение легенды

Её когда-то признали пережитком, но теперь она снова в моде. Скатерть делает кухню наряднее, а приём пищи — особенным. Выбирайте с фактурой или лёгким узором — и стол сразу станет более уютным.

Свет — не только про лампочку

Добавьте торшер, настольную лампу или гирлянду. Мягкий свет делает интерьер теплым и расслабляющим. Иногда и свечей достаточно, особенно если вы не хотите тянуть провод. А LED-лента на батарейках — вообще идеальный вариант.

Уберите визуальный шум

Порядок — половина уюта. Освободите поверхности, рассортируйте мелочи, избавьтесь от лишнего. Интерьер сразу станет "дышать" и восприниматься чище. Не нужно выкидывать всё - просто уберите то, что отвлекает взгляд.

Вещи с душой и историей

Фотография детства, бабушкин светильник, привезённый из отпуска ковер — именно такие вещи делают пространство живым. Они добавляют интерьеру характера и рассказывают вашу личную историю. Расставьте их в зоне видимости — и вы почувствуете, как атмосфера становится теплее.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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