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Эти способы расстановки цветов превратят комнату в уютный оазис

2:27
Недвижимость

Комнатные растения — это не просто украшение интерьера. Они умеют больше, чем мы от них ожидаем. Живые цветы приносят в дом свежесть, улучшают самочувствие и даже борются с сухим воздухом. Главное — грамотно их разместить.

Комнатные растения
Фото: Own work by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения

Почему стоит добавить зелень в интерьер

Растения в доме работают на нас каждый день:

  • Фильтруют воздух, поглощая вредные вещества и выделяя кислород. Некоторые, как хлорофитум или спатифиллум, способны даже нейтрализовать аммиак и формальдегид.
  • Увлажняют помещение, испаряя влагу с листьев — особенно актуально в отопительный сезон.
  • Успокаивают, помогают справиться со стрессом и настроиться на позитив. Даже простое созерцание зелени улучшает настроение.
  • Помогают глазам отдохнуть, снимают напряжение и способствуют концентрации.
  • Поглощают шум, особенно крупные растения с широкими листьями.
  • Учат дисциплине — ухаживать за цветами приятно и полезно в любом возрасте.

Лучшие места для домашних цветов

  • На подоконнике. Классика, проверенная временем. Здесь достаточно света, особенно на южной стороне. Для солнечных окон подойдут алоэ, кактусы, герань. В тени — папоротник, спатифиллум.
  • На полу. Монстеры, пальмы и фикусы добавят уюта и стиля. Отличный выбор для минималистичного интерьера.
  • В подвесных кашпо. Подойдут для традесканций, сциндапсуса, плюща. Они красиво свисают и не занимают лишнее место.
  • На стеллажах и полках. Зелень в сочетании с книгами и декором создаёт живую композицию. При необходимости можно добавить подсветку.
  • На подставках и столиках. Идеальны для компактных помещений. Растения на изящных ножках визуально "парят" и не перегружают интерьер.
  • Во флорариумах. Если хотите минимум ухода — это ваш вариант. Суккуленты и кактусы в стеклянных емкостях практически не требуют внимания.
  • На стенах. Вертикальные фитостены и стабилизированный мох — модное решение без лишней суеты. Последний может радовать глаз до 10 лет без полива и света.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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