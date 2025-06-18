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Простая хитрость: как создать дома летний уют без лишних трат

2:35
Недвижимость

Хотите, чтобы дома стало светлее, уютнее и радостнее — как на отдыхе у моря или в загородном доме? Есть простые приёмы, которые помогут перенести летнее настроение в интерьер, не затевая ремонт.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Яркие акценты — моментальное преображение

Добавьте в интерьер немного цвета — это самый лёгкий способ освежить обстановку. Разноцветная посуда, стеклянные вазы, постеры, гирлянды, абажуры — всё это не требует больших затрат, но моментально работает. Играйте с летними оттенками: мятный, коралловый, лимонный, бирюзовый. Пусть комната "говорит" цветами природы.

Цветы — живой декор без усилий

Букет ромашек, ветка сирени или васильки — и комната будто дышит летом. Разместите цветы не только в вазах — попробуйте кувшины, банки, стеклянные бутылки. Дополните букет ароматной зеленью — базиликом или мятой. Это не только красиво, но и душевно.

Время легкости: замените шторы

Плотные шторы — зимняя история. Летом пусть в комнату льётся свет. Замените тяжелые ткани на тонкий тюль или струящиеся занавески. Светлые оттенки помогут справиться с жарой и визуально "охладят" пространство.

Природа в деталях

Вещи с историей и текстурой добавят уюта. Морская галька, ракушки, плетеные корзины, ротанговая мебель и натуральные ткани — всё, что напоминает о лете, можно смело использовать. Распределите декор по разным комнатам — пусть лето будет везде.

Ароматы, которые создают атмосферу

Цитрусовые, эвкалипт, морской бриз, лаванда — ароматы напрямую влияют на восприятие дома. Подберите свечи, саше или диффузоры с лёгкими запахами. Главное — не переусердствуйте: аромат должен быть фоновым, а не главным героем.

Уютный уголок для отдыха

Создайте личную "зону лета": кресло у окна, балкон с пледом, лампой и цветком — даже малейшее пространство может стать местом силы. Это ваш личный мини-курорт.

Летняя сервировка — праздник каждый день

Красивый стол не только по праздникам! Цветная посуда, деревянные подносы, прозрачное рифленое стекло, лен и свежие фрукты — простой ужин превращается в особенный. Летняя сервировка создаёт настроение и задаёт ритм целому дню.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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