Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств

Если вы хоть раз мрачно смотрели на разводы на стекле спустя пару дней после уборки, этот рецепт может стать для вас настоящим открытием. Больше не нужно мыть окна каждый месяц — достаточно один раз применить проверенное домашнее средство, чтобы стекло оставалось чистым неделями, а то и дольше.
Мытье окон давно стало синонимом утомительной работы. Особенно если вы живёте выше пятого этажа и каждое движение требует осторожности, а иногда и акробатических трюков. Даже если вы справились идеально — все насухо протёрли и не оставили ни одного следа — всё может испортить первый же дождь или неожиданный налёт пыли.
Неудивительно, что большинство откладывают эту процедуру до последнего и решаются на неё максимум дважды в год.
Но есть и хорошие новости: больше не нужно сражаться с грязью и разводами снова и снова. Журналисты венгерского издания Флагман нашли простой способ облегчить себе жизнь. Они протестировали необычную самодельную смесь и были поражены результатом: окна в редакции остались кристально чистыми больше месяца.
Секрет в особом составе. В отличие от обычных моющих средств, эта смесь не только очищает, но и создаёт на стекле защитный слой, отталкивающий пыль, капли и даже следы от пальцев. Всё, что нужно — немного обычного кондиционера для белья, немного глицерина и кипячёной воды. Смешайте, дайте настояться, нанесите — и забудьте о мутных окнах.
В составе — всего три доступных компонента: кондиционер (придаёт антистатический эффект), глицерин (формирует плёнку) и тёплая вода (помогает равномерно распределить). Смесь нужно нанести на стекло с помощью мягкой салфетки, работая быстро, пока поверхность ещё влажная. Главное — не втирать, а аккуратно распределить и дать высохнуть естественным образом.
Глицерин и кондиционер образуют на стекле тончайшую плёнку, которая не только придаёт блеск, но и не даёт пыли и каплям воды "прилипать" к поверхности.
Окна не только выглядят чище, но и остаются такими дольше. Некоторые пользователи утверждают, что эффект сохраняется до трёх месяцев, а в идеальных условиях — до года.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
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