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Одна комната — три зоны: вот как реально жить семьёй в однушке

2:16
Недвижимость

Однокомнатная квартира и семья с ребёнком — на первый взгляд задача непростая. Но даже ограниченная площадь способна удивить возможностями, если подойти к планировке с умом.

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

Кто живёт в квартире — ключ к планированию

Сначала нужно понять: кто именно будет жить в квартире постоянно? Это может быть не только классическая семья из трёх человек, но и, например, мама с ребёнком и бабушкой. Иногда детей в семье двое, а в гости часто приезжает кто-то из родственников. Все эти нюансы напрямую влияют на зонирование.

Так, родителям можно обустроить одно спальное место, детям — двухъярусную кровать или кровать-чердак. При высоких потолках уместен антресольный этаж. А утеплённая лоджия может стать местом для игр, работы или хранения.

Что предлагает стандарт

В классической планировке кухня изолирована, а жилая комната — самая большая. Обычно она становится и спальней, и детской, и даже рабочим кабинетом. Зону отдыха часто устраивают на кухне. Если есть балкон — отлично: можно сделать там мини-офис или систему хранения.

Евродвушка: функционал на максимум

Современные проекты часто предполагают объединённую кухню-гостиную и маленькую отдельную комнату. При грамотной перепланировке можно получить полноценные три зоны — спальню родителей, детскую и общее пространство. Например, отделить часть гостиной перегородкой и разместить там детскую с окном.

Студия: компактно, но с умом

В квартирах-студиях всё пространство единое. Однако и здесь можно выделить зоны: спальню — за перегородкой, диван — в гостевой зоне, кухню — отдельно. Варианты есть даже на 20 кв. м, главное — не перегрузить помещение мебелью и правильно расставить приоритеты.

Свободная планировка: свобода действий

Отличие от студии — отсутствие перегородок и жёстких рамок. Есть только условные зоны. Это даёт простор для фантазии: можно выстроить две полноценные комнаты, сделать приватные пространства для каждого и грамотно распределить полезную площадь.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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