Тренд 2025 года, о котором говорят все дизайнеры: забудьте про обычную ванну

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычные ванные комнаты, какими мы их знали десятилетиями, начинают уступать место чему-то новому. В ближайшее время всё больше людей будут отказываться от громоздких ванн и стандартных душевых кабин в пользу инновационного решения — капсулы для душа.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Павел Сотников, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ванная комната

И это вовсе не футуристическая фантазия. Такой формат обещает стать одной из самых обсуждаемых интерьерных тенденций 2025 года.

Ванная будущего: что такое капсула для душа

На первый взгляд — компактная кабина. Но стоит открыть дверь и зайти внутрь, как становится ясно: это больше, чем просто место для гигиены. Капсула для душа — это сенсорное пространство, которое объединяет технологии, экологичность и эстетическое удовольствие. Она занимает меньше места, чем ванна, выглядит современно, а ощущения от неё куда сильнее обычного душа.

По данным Marie Claire, капсулы созданы не просто для того, чтобы смыть с себя пыль дня. Они превращают процесс в полноценный оздоровительный ритуал, в котором участвуют все органы чувств.

Почему это больше, чем просто душ

Внутри капсулы — не только душевые лейки. Это пространство, где предусмотрено всё для релаксации: от встроенных массажных насадок и ароматических диффузоров до рассеянного подсветки и даже музыкальных систем.

Некоторые модели регулируют микроклимат, обеспечивая идеальную температуру, влажность и ощущение уединения. Благодаря такому подходу каждое посещение ванной становится чем-то похожим на визит в частный спа-салон.

Гибкость в установке и дизайне

Отдельное преимущество — адаптивность. Капсулы легко интегрируются в интерьер: они подходят как для просторных ванных комнат, так и для небольших помещений, в которых важен каждый сантиметр.

Производители предлагают множество форм, размеров и отделок — от минималистичных до ультрасовременных. А если хочется чего-то особенного, капсулу можно персонализировать: выбрать музыку, аромат, световую температуру и даже сценарии включения разных функций.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.



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