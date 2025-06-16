Стираете простыни при 90 градусах? Делаете только хуже — вот почему

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мало кому хочется возиться со стиркой постельного белья. Часто на это просто не хватает времени, желания или сил. А если к этому добавить ещё и сомнения — на какой температуре стирать, чтобы и чисто, и не испортить ткань, — мотивация окончательно исчезает.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Но вот в чём подвох: выбор неправильного температурного режима — это не просто косметическая ошибка. Это вопрос гигиены, здоровья и даже качества сна. Потому что простыни, на которых вы спите, впитывают всё - и не в переносном, а в самом буквальном смысле.

Почему простыни — это не просто ткань, а колония микроорганизмов

За одну ночь на ткани оседают пот, жир, отмершие клетки кожи, остатки кремов, перхоть, частицы пыли и клещи. Иногда — и более интимные жидкости. В течение недели всё это накапливается, превращая чисто внешне белоснежное полотно в микробиологический коктейль.

Конечно, для здорового организма это может и не представлять угрозы. Но для людей с чувствительной кожей, аллергией или проблемами дыхания — настоящая бомба замедленного действия. Поэтому регулярная и правильная стирка постельного белья — это не просто бытовая рутина, а полноценная гигиеническая мера.

Почему не стоит стирать простыни при 90 градусах

Интуитивно кажется, что чем горячее вода, тем чище результат. В случае с простынями это работает, но только отчасти. Стирка при 90°C действительно убивает большинство бактерий, но при этом наносит удар по самим тканям. Натуральные волокна, особенно хлопок и лён, со временем теряют прочность, становятся жёсткими, а бельё может дать усадку.

Кроме того, такой режим — один из самых энергозатратных. В итоге вы получаете счёт за электричество выше, чем цена самих простыней, а пользы — минимум.

Почему холодная стирка тоже не спасает

С другой стороны, стирка при температуре 30°C или даже 40°C — это щадящий режим, который сохраняет текстуру и цвет ткани. Но здесь другой риск: такая температура банально не справляется с бактериями, клещами и аллергенами. Особенно если вы меняете бельё не слишком часто или, как большинство, потеете во сне.

Золотая середина — это 60°C

Эта температура — идеальный компромисс между гигиеной и бережным уходом. Она достаточно горячая, чтобы уничтожить микробы, клещей и неприятные запахи, но при этом не разрушает волокна ткани. Простыни остаются мягкими, не теряют форму и цвет.

Такой режим особенно важен, если в доме есть аллергики, маленькие дети или домашние животные, а также если вы спите без одежды — ведь контакт с тканью в этом случае максимальный.

Уточнения

Простыня́ (разговорное — про́стынь) — прямоугольный кусок ткани, используемый для застилания постели.



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