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Вас ждет летняя прохлада: как правильно очищать вентилятор, чтобы он работал эффективно

2:50
Недвижимость

Лето в разгаре, и жара напоминает о себе высокими температурами. Вентиляторы и кондиционеры становятся незаменимыми помощниками, позволяя нам сохранять прохладу в самые жаркие дни.

Жара в офисе
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара в офисе

Хотя кондиционеры пользуются большой популярностью, вентиляторы остаются актуальными и эффективными. Однако, чтобы они продолжали исправно работать, их необходимо регулярно чистить.

Рекомендуется отключать вентилятор хотя бы раз в неделю и проверять его на наличие пыли. Частота чистки зависит от уровня загрязнения в помещении. Оптимально проводить еженедельную или двухмесячную уборку, а более тщательную чистку — не реже одного раза в квартал, особенно если вентилятор используется интенсивно, пишет bovary.gr.

Как правильно очистить вентилятор

Что вам понадобится:

  • Пылесос с насадкой-щеткой
  • Фен
  • Микрофибровая ткань
  • Набор отверток
  • Бутылка с распылителем
  • Жидкость для мытья посуды

Меры безопасности

Перед началом чистки обязательно отключите вентилятор от сети или извлеките батарейки.

  1. Демонтаж внешнего кожуха: Используя отвертку, открутите винты, удерживающие кожух провода. В некоторых моделях могут быть зажимы. Снимите их. Иногда кожух кабеля крепится к двигателю с помощью гайки, которую можно снять только после демонтажа лопастей. Храните все винты и мелкие детали в контейнере, чтобы избежать их потери.
  2. Снятие лопастей: Большинство вентиляторов оснащены колпачком, который удерживает лопасти. Открутите его и аккуратно снимите каждую лопасть.
  3. Приготовление чистящего раствора: В бутылку с распылителем налейте 3 стакана холодной воды и добавьте 2 чайные ложки жидкости для мытья посуды с жиросжигателем. Тщательно встряхните смесь.
  4. Очистка: Поместите корпус провода и лопасти в большую раковину или ванну. Распылите на них чистящий раствор. Оставьте на несколько минут, чтобы средство проникло в грязь. Затем протрите поверхности микрофибровой тканью.
  5. Промывка и сушка: Тщательно промойте части прохладной водой. Высушите их сухой микрофибровой тканью или оставьте на воздухе в солнечном месте на 30 минут. Убедитесь, что все детали полностью сухие перед сборкой.
  6. Очистка остальных частей: Пока вентилятор разобран, очистите оставшиеся элементы, как обычно. Особое внимание уделите области крепления лопастей. Используйте пылесос, чтобы удалить пыль.
  7. Сборка вентилятора: Начните с последней снятой детали и собирайте вентилятор в обратном порядке.

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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