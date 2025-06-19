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Затопили? 6 шагов, которые помогут вам взыскать ущерб с соседей

4:30
Недвижимость

Если соседи сверху затопили вашу квартиру, важно правильно зафиксировать ущерб и действовать в установленном порядке для получения компенсации. Рассказала об этом юрист и консультант платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Юлия Иванова.

Кран в ванной
Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кран в ванной

Шаг 1: Остановка потопа

Первым делом нужно остановить источник затопления. Это можно сделать самостоятельно, перекрыв воду, или попросить соседей сверху принять меры.

Шаг 2: Фиксация ущерба

Важно зафиксировать повреждения до того, как они будут устранены. Для этого подойдут фотографии или видеозаписи, сделанные в пострадавших комнатах. Убедитесь, что на снимках видна дата и время съёмки. Рекомендуется сделать как общие, так и крупные планы всех повреждений, пишет Газета.Ru со ссылкой на юриста.

Шаг 3: Составление акта о заливе

Необходимо вызвать представителя управляющей компании (УК), ТСЖ или ЖЭКа для составления официального акта о заливе. В акте должны быть указаны дата, время и место происшествия, предполагаемая причина затопления (например, прорыв трубы или неисправность сантехники), а также описание повреждений с указанием площади пострадавших поверхностей.

Важно, чтобы в акте были подписи всех присутствующих: пострадавшего, представителя УК и собственника квартиры, виновной в затоплении (если он доступен). Если виновник отказывается присутствовать, это должно быть отмечено в акте. Также рекомендуется пригласить соседей в качестве понятых.

Шаг 4: Уведомление виновника

О произошедшем нужно сообщить виновнику, желательно письменно. Для этого можно отправить заказное письмо с уведомлением о вручении или вручить уведомление под расписку. Это особенно важно, если виновник не присутствовал при составлении акта.

Шаг 5: Сбор доказательств

Для взыскания ущерба необходимо собрать документальную доказательную базу. Ключевым документом является независимая оценка ущерба, которую нужно заказать в лицензированной оценочной компании (член СРОО). Оценщик осмотрит квартиру до начала ремонта, изучит акт о заливе и фото/видеоматериалы, а затем составит детальный отчёт с расчётом стоимости восстановительного ремонта и утраченного имущества.

Также понадобятся:

  1. копия акта о заливе;
  2. фото- и видеоматериалы;
  3. правоустанавливающие документы на квартиру (выписка из ЕГРН, свидетельство о собственности);
  4. документы на повреждённое имущество (чеки, гарантийные талоны, договоры купли-продажи);
  5. документы, подтверждающие расходы;
  6. письменные доказательства уведомления виновника.

Шаг 6: Досудебное урегулирование

Перед обращением в суд рекомендуется попытаться решить вопрос мирным путём. Для этого нужно направить виновнику (собственнику квартиры) письменную претензию, в которой предупредить о возможном обращении в суд в случае отказа.

Претензию следует отправлять заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Если виновник согласится и оплатит ущерб в срок, дело будет закрыто. В противном случае придётся обращаться в суд.

Шаг 7: Обращение в суд

Если мирное урегулирование не дало результатов, необходимо обращаться в суд. В зависимости от суммы иска, это может быть мировой суд (если цена иска до 100 000 рублей) или районный (городской) суд (если цена иска свыше 100 000 рублей).

В исковом заявлении нужно указать:

  • наименование суда;
  • данные истца и ответчика;
  • цену иска;
  • подробное описание обстоятельств затопления (дата, причина, ссылка на акт);
  • описание причинённого ущерба;
  • информацию о попытке досудебного урегулирования;
  • требование о взыскании ущерба;
  • госпошлину.

К исковому заявлению необходимо приложить пакет документов:

  • копии акта о заливе и отчёта независимого оценщика;
  • фото- и видео доказательства;
  • копию претензии и почтовых документов/расписки;
  • правоустанавливающие документы на квартиру;
  • документы на повреждённое имущество (если есть);
  • квитанцию об оплате госпошлины.

Уточнения

Ущерб в гражданском праве — невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.
 

Материальная ответственность в трудовом праве России — основанная на нормах трудового права обязанность одной стороны трудового договора возместить ущерб, причинённый другой стороне этого договора.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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