Никогда не складывайте обувь в шкаф без этого простого действия

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется логичным: зачем прятать туфли, кроссовки и сапоги по коробкам, если можно расставить их на открытых полках в прихожей? Экономия времени, всё на виду. Но вот проблема — такой подход быстро приведёт любимую пару в негодность.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Солнце, пыль, влажность, частые перестановки — обувь быстро теряет форму и вид. Рассказываем, как хранить её грамотно, чтобы служила долго и выглядела, как новая.

Как правильно подготовить обувь к хранению

Очистка — обязательно удалите грязь, пыль, реагенты. Особенно это важно для зимней обуви.

Сушка — только при комнатной температуре или с помощью специальных сушилок.

Обработка — кремы для кожи, спреи для замши и текстиля защитят от пересыхания и трещин.

Устранение запаха — используйте перекись водорода, уксус или спирт. Не забудьте заменить стельки!

Форма — вставьте колодки или мягкую бумагу, особенно в туфли и сапоги.

Ремонт — не пренебрегайте визитом в мастерскую.

Совет: силикагель из обувной коробки — отличная защита от влаги в шкафу.

Где и как хранить обувь

Коробки — практично, но громоздко. Лучше выбирать унифицированные или прозрачные контейнеры с вентиляцией.

Кофры — компактны, легко складываются, подходят для хранения под кроватью или в ящике.

Подвесные органайзеры и вешалки — идеальны для лёгкой летней обуви и экономии места.

Подставки — удобны при дефиците места, но не подойдут для моделей на каблуках или с высоким голенищем.

Материал имеет значение

Кожа: боится жары и сухости. Обязательно смягчающий крем.

Лак: не допускайте соприкосновения — легко царапается и слипается.

Замша: только специализированные средства.

Мех: защита от моли обязательна.

Сапоги: не сгибайте голенища — подвесьте или храните в полном размере.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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