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Никогда не складывайте обувь в шкаф без этого простого действия

2:04
Недвижимость

Кажется логичным: зачем прятать туфли, кроссовки и сапоги по коробкам, если можно расставить их на открытых полках в прихожей? Экономия времени, всё на виду. Но вот проблема — такой подход быстро приведёт любимую пару в негодность.

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

Солнце, пыль, влажность, частые перестановки — обувь быстро теряет форму и вид. Рассказываем, как хранить её грамотно, чтобы служила долго и выглядела, как новая.

Как правильно подготовить обувь к хранению

  • Очистка — обязательно удалите грязь, пыль, реагенты. Особенно это важно для зимней обуви.
  • Сушка — только при комнатной температуре или с помощью специальных сушилок.
  • Обработка — кремы для кожи, спреи для замши и текстиля защитят от пересыхания и трещин.
  • Устранение запаха — используйте перекись водорода, уксус или спирт. Не забудьте заменить стельки!
  • Форма — вставьте колодки или мягкую бумагу, особенно в туфли и сапоги.
  • Ремонт — не пренебрегайте визитом в мастерскую.

Совет: силикагель из обувной коробки — отличная защита от влаги в шкафу.

Где и как хранить обувь

  • Коробки — практично, но громоздко. Лучше выбирать унифицированные или прозрачные контейнеры с вентиляцией.
  • Кофры — компактны, легко складываются, подходят для хранения под кроватью или в ящике.
  • Подвесные органайзеры и вешалки — идеальны для лёгкой летней обуви и экономии места.
  • Подставки — удобны при дефиците места, но не подойдут для моделей на каблуках или с высоким голенищем.

Материал имеет значение

  • Кожа: боится жары и сухости. Обязательно смягчающий крем.
  • Лак: не допускайте соприкосновения — легко царапается и слипается.
  • Замша: только специализированные средства.
  • Мех: защита от моли обязательна.
  • Сапоги: не сгибайте голенища — подвесьте или храните в полном размере.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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