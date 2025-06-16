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Секрет зеркального блеска раскрыт — и он пахнет уксусом

1:43
Недвижимость

Кажется, зеркало только что было кристально чистым — и вот уже снова пятна, разводы и отпечатки. Знакомо? Проблема не в вас. Просто зеркальные поверхности буквально "притягивают" грязь и следы, особенно в ванных комнатах или прихожих. И даже после регулярной уборки они быстро теряют блеск.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Многие используют специальные средства для стекла, но они не всегда под рукой, да и стоят недёшево. А ведь дома, скорее всего, уже есть всё, что нужно, чтобы навести идеальный блеск — и сохранить его надолго.

Бюджетное средство, которое работает

Пользовательница TikTok поделилась простым, но удивительно действенным рецептом домашнего раствора:

  • 1 столовая ложка средства для мытья посуды
  • 1 столовая ложка уксуса
  • немного ополаскивателя для посудомоечной машины
    вода (долейте до нужного объёма)

Смешайте все ингредиенты в пульверизаторе (но подойдёт и обычный контейнер). Эту смесь наносят на загрязнённые участки зеркала, особенно на стойкие пятна, которые не поддаются обычному очищению.

Как использовать

Распылите средство по поверхности и аккуратно протрите её тканью из микрофибры. Такой материал не оставляет ворсинок и идеально распределяет жидкость, не оставляя разводов. Особенность этой смеси в том, что она не только эффективно очищает, но и образует тонкую защитную плёнку — благодаря ей зеркало дольше остаётся чистым.

Зеркала снова блестят, а вы сэкономили на бытовой химии и избежали лишних усилий. Простое решение, которое можно повторять хоть каждую неделю.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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