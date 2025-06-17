Они портятся в тени: что нельзя класть под кроватью ни в коем случае

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется логичным использовать пространство под кроватью для хранения: удобно, всё под рукой, визуально — чистота. Но не всё так просто. Есть вещи, которым категорически не место в этом укромном уголке. И причина не только в пыли.

Фото: freepik.com is licensed under public domain кровать

Память, которая может исчезнуть

Документы и фотографии, особенно старые и важные, чувствительны к влажности, температуре и пыли. Даже аккуратно сложенные в папки, они могут пострадать от незаметных вредителей. Чешуйницы — невидимые глазу насекомые — питаются бумагой, и избавиться от них потом крайне сложно.

Опасный уголок для техники

Хранение электроники под кроватью — потенциальный риск. Пыль, скапливаясь внутри устройств, способствует перегреву и коррозии. Это может не только вывести технику из строя, но и повысить риск возгорания. А ведь это спальня.

Кожа не терпит пыли

Обувь, сумки и куртки из кожи легко портятся при неправильном хранении. Под кроватью — микроклимат не самый подходящий: влажность, пыль и отсутствие вентиляции приведут к трещинам, деформации и потере цвета. Лучше — в шкаф и на вешалки по размеру.

Картон как приманка

Коробки и бумажные пакеты из магазинов — идеальная среда для размножения всё тех же чешуйниц. А при их отсутствии — и тараканы не побрезгуют. Даже если коробка кажется плотной и чистой — не обманывайтесь. Лучше замените её на пластиковый контейнер с крышкой.

Уют для клещей

Одеяла и подушки, особенно запасные, становятся настоящим пристанищем для пылевых клещей. Даже в чехлах они собирают пыль, впитывают запахи, становятся "залежалыми". А спать на них потом не хочется вовсе.

Игрушки, которые станут врагами

Мягкие игрушки впитывают пыль, как губка. И если вы планировали оставить их для будущих детей, лучше пересмотрите это решение. Храните их на полках в герметичных кофрах или специальных мешках — не под кроватью и не в целлофане.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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