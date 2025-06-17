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Самые коварные уголки квартиры: вы точно забываете о них при уборке

3:04
Недвижимость

Кажется, что вы навели порядок. Всё блестит, ничего не валяется. Но стоит присесть с книгой, и взгляд падает на прикроватную тумбочку — снова завалена. Знакомо? В каждой квартире есть зоны, которые словно притягивают беспорядок. Даже если вы — фанат чистоты.

Захламлённая кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Захламлённая кухня

Разберём, где чаще всего скапливаются ненужные мелочи и что с этим делать.

Прикроватные тумбочки: зона комфортного хаоса

Тут и книга, и крем, и вода, и зарядка, и беруши. Всё нужно, но выглядит как беспорядок.

Что делать:
Поставьте рядом с кроватью корзинку или органайзер. Вся мелочёвка в одном месте уже создаёт ощущение порядка. И заведите привычку — перед сном мини-уборка, всё по местам. Засыпать в чистоте приятнее.

Ванная: маленькие вещи, большой бардак

На полках — шампуни, щётки, баночки, игрушки, расчески… И всё это в хаотичном порядке.

Что делать:
Организуйте корзинки. Мелкие вещи — в тумбу под раковину. Запасы прячьте в закрытый шкаф, а не выставляйте на полку. У каждой вещи должно быть своё место.

Кухонный ящик с приборами: не только ложки

Вместе с вилками и ножами лежат палочки для суши, резинки, подставки и даже насадки от миксера.

Что делать:
Отведите для этих предметов отдельную коробку. Насадки — к технике. Расходники — в отдельный ящик. А странные мелочи без категории — в контейнер для временного хранения. Перебирайте его раз в пару недель.

Прихожая: пол, который всё выдержит

Обувь, пакеты, зонты, рюкзаки — всё на полу. Особенно в сезон.

Что делать:
Чаще мойте обувь и убирайте на полки или этажерки. Зонты — в шкаф после просушки. Сумки и рюкзаки — на крючки или на полку.

Кухонная столешница: рабочая зона или витрина

На ней и сушилка, и специи, и ножи, и лопатки, и даже ваза с фруктами.

Что делать:
На виду — только то, чем пользуетесь ежедневно. Всё остальное — в шкафы. Мелочи — в ящик или контейнер.

Журнальный столик: вселенная хобби и посуды

Кружки, пульты, книги, счёта, вязание, скетчи, зарядки…

Что делать:
Разложите всё по зонам. Чашку — на кухню, книгу — на полку. Хобби — в корзину, которую можно убрать под стол. Главное — дисциплина: ушли — заберите за собой.

Вешалка в прихожей: больше, чем просто одежда

На крючках — сумки, шарфы, пакеты, ключи, зонты… Всё висит внахлёст.

Что делать:
Разделите зону: маленькие крючки — для ключей, средние — для сумок, всё остальное — в корзину или ящик. Пусть вешалка не будет единственным местом хранения в прихожей.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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