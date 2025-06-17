Пора ставить счётчик: скоро платить будете по тройному тарифу

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как думаете, что произойдёт, если вы продолжите пользоваться водой без счётчика? Минстрой России готовит ответ: платить придётся вдвое больше.

Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счётчик

Сейчас при отсутствии счётчиков действует повышающий коэффициент — 1,5. Однако, как считают в министерстве, такой стимул слишком мягкий. Предложение чиновников — повысить этот коэффициент до 3. Соответствующий проект уже опубликован на портале нормативных правовых актов.

Почему хотят ужесточить

В пояснительной записке к документу говорится:

"Данный механизм недостаточно стимулирует установку приборов учета. Предлагается установить коэффициент равным 3".

Цель — повысить ответственность владельцев жилья и подтолкнуть к установке счётчиков либо к их своевременной поверке. Идея не новая — в Москве аналогичная мера уже дала эффект: с 2015 года уровень оснащённости приборами вырос с 80% до 90%.

Как обстоят дела в регионах

По всей стране ситуация тоже движется вперёд — уровень оснащённости приборами учета составляет 84%. Но и здесь чиновники хотят надавить на "медлящих".

Кроме того, проект предусматривает ужесточение правил расчёта платы при незаконных подключениях к коммуникациям.

А что с тарифами

На фоне этой новости стоит вспомнить недавнее заявление первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева:

"Тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%".

Причём в зависимости от региона цифра может варьироваться — где-то рост будет выше, где-то ниже.

Уточнения

Коммуника́ция (от лат. communicatio - сообщение, передача; от лат. communico - делаю общим) — эффективное синхронное и диахронное взаимодействие, цель которого состоит в передаче информации от одного субъекта к другому.



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