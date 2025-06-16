Вредная привычка после стирки, от которой страдает весь организм

Знакомо ли вам это чувство? Постирал бельё, а вынимать его сейчас — лень, не до этого, "ничего страшного, потом достану". Кажется безобидным? Увы, это не так. Оставлять мокрую одежду в барабане стиральной машины — опасная привычка, которую стоит искоренить.
Влажная тёплая среда — рай для микроорганизмов. Бельё, забытое в машине, быстро становится источником размножения плесени и болезнетворных бактерий.
Среди них — стафилококк и даже бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Это не только про запах — это уже вопрос здоровья.
Споры плесени могут спровоцировать ринит, приступы астмы, кашель. Даже у людей без аллергии со временем может развиться чувствительность к этим грибкам.
Особенно страдают люди с чувствительной кожей и дети. Контакт с заражённой тканью может вызвать зуд, сыпь, экзему и даже дерматит.
Люди с ослабленным иммунитетом, сердечно-сосудистыми или дыхательными заболеваниями особенно уязвимы: патогены могут попасть в дыхательные пути или в кровь, что грозит осложнениями.
Это первое, что вы заметите. И да, запах может впитаться настолько глубоко, что не исчезнет даже после повторной стирки.
Простая привычка — своевременно вынимать бельё - может избавить вас от массы проблем. Это не просто забота о вещах, это забота о здоровье.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви. Первая стиральная машина, запущенная в серийное производство, была создана в 1907 году румынским физиком Рыбоем Прыштяну, (есть также мнение, что первую сделал Натаниэл Бриггс или Уильям Блэкстоун).
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