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Коричневые пятна в унитазе исчезли за ночь — помог копеечный порошок с полки

2:54
Недвижимость

Ты можешь перепробовать десятки средств и способов, но всё равно оставаться один на один с жёлто-коричневыми разводами на дне унитаза. Именно так было со мной — пока не попался один неожиданный, но эффективный способ, сработавший буквально за ночь.

Ванная
Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ванная

Почему появляются эти ужасные пятна

Если ты живёшь в районе с жёсткой водой, скорее всего, уже сталкивался с этим. Виноваты минеральные соединения — в основном кальций и магний. Они оседают на стенках унитаза в виде известкового налёта, который сначала светлый, а потом темнеет из-за бактерий и грязи. Вот и результат — стойкие коричневые пятна, которые портят внешний вид даже новенькой сантехники.

Что я пробовала (и почему это не сработало)

Список моих попыток впечатляет:

  • обычные чистящие средства,

  • гибкие щётки для глубокой очистки,

  • уксус с содой,

  • отбеливатель,

  • средство для посуды и даже для стирки,

  • пемза…

Результат? Почти нулевой. Пятна становились только больше. Пока я случайно не увидела совет от женщины из Австралии: целая упаковка лимонной кислоты, оставленная на ночь, — и унитаз как новенький.

Почему помогает лимонная кислота

Оказалось, лимонная кислота — это не просто пищевая добавка, а мощный природный очиститель. Она вступает в реакцию с ионами кальция и магния, "разрывая" их связи и растворяя налёт. Купить её можно в отделе сыпучих продуктов или заказать онлайн.

Иногда самое простое решение оказывается самым рабочим. Я была поражена, как быстро и эффективно подействовала лимонная кислота.

Как я чистила унитаз лимонной кислотой

Вот мой пошаговый план:

  1. Опустошила чашу. Вылила туда ведро воды, чтобы сбросить уровень.

  2. Добавила тёплой воды (не кипяток!) и пару ложек лимонной кислоты. Размешала щёткой.

  3. Оставила на 7-8 часов. Никто не мешал — муж был на работе.

  4. Вечером пошоркала щёткой. Пятна ушли почти все.

  5. Повторила процедуру на ночь. Наутро всё отчистилось до белоснежного состояния — даже в труднодоступных местах.

Как поддерживаю чистоту теперь

Вода у нас по-прежнему жёсткая. Но теперь я примерно раз в неделю бросаю в унитаз по чайной ложке лимонной кислоты и соды. Даю постоять, а потом слегка чищу. Иногда увеличиваю дозу до трёх столовых ложек, если появляется налёт. Это быстрее, проще и дешевле всех магазинных средств, которые я пробовала.

Теперь мой унитаз снова белый, как в день покупки. А главное — я больше не трачу кучу времени и денег на бесполезные средства.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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