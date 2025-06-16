Дом сгорает за считанные минуты — а виноват прибор, на который никто не обращает внимания

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Телевизор работает весь день, хотя его никто не смотрит? Эта безобидная привычка может обернуться настоящей катастрофой. Специалисты предупреждают: даже современные модели, при неправильном использовании, могут стать причиной пожара.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian Девушка у телевизора

Почему телевизор — не такая уж безопасная техника

Многие уверены, что LED- и ЖК-телевизоры потребляют меньше энергии и не перегреваются. Это правда — но лишь частично. Оставленный включённым на долгие часы, особенно без присмотра, даже современный телевизор может серьёзно нагреться. При плохой вентиляции и проблемах с проводкой это становится опасным.

"Даже если телевизор работает "в фоне”, это не исключает рисков: происходит нагрев, накапливаются избыточные токи, а старая проводка может не выдержать", — подчёркивает искусственный интеллект, проведший оценку рисков.

Как именно может возникнуть пожар

Вот ключевые факторы, которые повышают риск возгорания:

Перегрев устройства из-за непрерывной работы;

Плохая вентиляция, особенно если телевизор заставлен предметами;

Изношенные кабели, шнуры с трещинами или перегибами;

Старая техника, у которой внутренние элементы уже изнашиваются;

Влажность и пыль, скапливающаяся на корпусе и в вентиляционных решётках.

Когда к этим факторам добавляется привычка не выключать телевизор даже при выходе из дома, уровень опасности стремительно возрастает.

Что делать, чтобы не потерять дом

Чтобы защитить себя и свой дом, следуйте этим советам:

Всегда выключайте телевизор, если не используете его;

Регулярно проверяйте кабели и вилки на повреждения;

Не размещайте телевизор рядом с источниками тепла и влаги;

Освободите вентиляционные решётки от предметов и не ставьте технику в закрытые ниши;

При малейших подозрениях на неисправность — обращайтесь к мастеру, а не надеетесь "само пройдёт".

"Даже фоновый шум из телевизора может обернуться бедой, если вы забыли о технике на весь день", — подчёркивают эксперты.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.



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