Дом сгорает за считанные минуты — а виноват прибор, на который никто не обращает внимания

Телевизор работает весь день, хотя его никто не смотрит? Эта безобидная привычка может обернуться настоящей катастрофой. Специалисты предупреждают: даже современные модели, при неправильном использовании, могут стать причиной пожара.
Многие уверены, что LED- и ЖК-телевизоры потребляют меньше энергии и не перегреваются. Это правда — но лишь частично. Оставленный включённым на долгие часы, особенно без присмотра, даже современный телевизор может серьёзно нагреться. При плохой вентиляции и проблемах с проводкой это становится опасным.
"Даже если телевизор работает "в фоне”, это не исключает рисков: происходит нагрев, накапливаются избыточные токи, а старая проводка может не выдержать", — подчёркивает искусственный интеллект, проведший оценку рисков.
Вот ключевые факторы, которые повышают риск возгорания:
Перегрев устройства из-за непрерывной работы;
Плохая вентиляция, особенно если телевизор заставлен предметами;
Изношенные кабели, шнуры с трещинами или перегибами;
Старая техника, у которой внутренние элементы уже изнашиваются;
Влажность и пыль, скапливающаяся на корпусе и в вентиляционных решётках.
Когда к этим факторам добавляется привычка не выключать телевизор даже при выходе из дома, уровень опасности стремительно возрастает.
Чтобы защитить себя и свой дом, следуйте этим советам:
Всегда выключайте телевизор, если не используете его;
Регулярно проверяйте кабели и вилки на повреждения;
Не размещайте телевизор рядом с источниками тепла и влаги;
Освободите вентиляционные решётки от предметов и не ставьте технику в закрытые ниши;
При малейших подозрениях на неисправность — обращайтесь к мастеру, а не надеетесь "само пройдёт".
"Даже фоновый шум из телевизора может обернуться бедой, если вы забыли о технике на весь день", — подчёркивают эксперты.
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