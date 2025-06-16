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Дом сгорает за считанные минуты — а виноват прибор, на который никто не обращает внимания

2:08
Недвижимость

Телевизор работает весь день, хотя его никто не смотрит? Эта безобидная привычка может обернуться настоящей катастрофой. Специалисты предупреждают: даже современные модели, при неправильном использовании, могут стать причиной пожара.

Девушка у телевизора
Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Девушка у телевизора

Почему телевизор — не такая уж безопасная техника

Многие уверены, что LED- и ЖК-телевизоры потребляют меньше энергии и не перегреваются. Это правда — но лишь частично. Оставленный включённым на долгие часы, особенно без присмотра, даже современный телевизор может серьёзно нагреться. При плохой вентиляции и проблемах с проводкой это становится опасным.

"Даже если телевизор работает "в фоне”, это не исключает рисков: происходит нагрев, накапливаются избыточные токи, а старая проводка может не выдержать", — подчёркивает искусственный интеллект, проведший оценку рисков.

Как именно может возникнуть пожар

Вот ключевые факторы, которые повышают риск возгорания:

  • Перегрев устройства из-за непрерывной работы;

  • Плохая вентиляция, особенно если телевизор заставлен предметами;

  • Изношенные кабели, шнуры с трещинами или перегибами;

  • Старая техника, у которой внутренние элементы уже изнашиваются;

  • Влажность и пыль, скапливающаяся на корпусе и в вентиляционных решётках.

Когда к этим факторам добавляется привычка не выключать телевизор даже при выходе из дома, уровень опасности стремительно возрастает.

Что делать, чтобы не потерять дом

Чтобы защитить себя и свой дом, следуйте этим советам:

  • Всегда выключайте телевизор, если не используете его;

  • Регулярно проверяйте кабели и вилки на повреждения;

  • Не размещайте телевизор рядом с источниками тепла и влаги;

  • Освободите вентиляционные решётки от предметов и не ставьте технику в закрытые ниши;

  • При малейших подозрениях на неисправность — обращайтесь к мастеру, а не надеетесь "само пройдёт".

"Даже фоновый шум из телевизора может обернуться бедой, если вы забыли о технике на весь день", — подчёркивают эксперты.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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