Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер оценил шансы Виталия Гогунского создать аналог группы ВИА Гра
От альпийских пейзажей до фондю: чем удивит самый высокогорный город Бразилии?
Дом сгорает за считанные минуты — а виноват прибор, на который никто не обращает внимания
Хотите ходить быстрее, дальше или дольше? Попробуйте эти 4 типа тренировок
Он прячется в каждом диетическом напитке: всего 30 граммов — и сосуды теряют защиту
Актёр против хейта: зачем Гогунский вспомнил историю Регины Тодоренко в своём конфликте
Ложка, с которой тает жир: привычка, способная переписать вашу фигуру
Гремучий интеллект: почему косатки топят лодки, но щадят людей
Цифра на весах решает всё: когда и где взвешиваться, чтобы не обманывать себя

Живёте спокойно? Проверьте — вы можете дышать ядом и не знать об этом

2:40
Недвижимость

Он не пахнет, не имеет цвета и вкуса, но убивает — это угарный газ. Его не зря называют "тихим убийцей": его невозможно заметить до тех пор, пока не становится поздно. Разбираемся, где в доме он может появиться, как понять, что вы в опасности, и как защитить себя и близких.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Первые сигналы: симптомы, которые нельзя игнорировать

Отравление угарным газом легко перепутать с гриппом или пищевым отравлением. Но есть отличительные симптомы:

  • давящие головные боли;

  • тошнота, рвота и общая слабость;

  • путаница в голове и проблемы с концентрацией;

  • одышка, боль в груди;

  • в тяжёлых случаях — потеря сознания или кома.

Если вы чувствуете себя плохо дома, а на свежем воздухе становится легче — это может быть тревожным звоночком.

Важно: симптомы усиливаются при длительном нахождении в заражённой среде и резко уменьшаются на свежем воздухе.

Где может прятаться угарный газ

Окись углерода может появиться в каждом доме. Наиболее вероятные источники:

  • газовые и дровяные плиты, особенно старые или неисправные;

  • водонагреватели, котлы, камины;

  • портативные генераторы, барбекю, угольные грили;

  • автомобили и техника, работающие в закрытых помещениях.

Даже несколько минут работы двигателя в гараже могут стать смертельно опасными.

Техника под подозрением

Следите за признаками неисправности приборов:

  • пламя жёлтого цвета вместо синего;

  • сажа и копоть возле устройств;

  • запах гари (CO не пахнет, но побочные продукты — да);

  • постоянные поломки и отключения техники.

Также стоит регулярно проверять дымоход: мусор, гнёзда птиц, трещины — всё это может блокировать вывод газа наружу.

Вентиляция спасает жизни

Особенно важно проветривать помещения, где находятся приборы для сжигания топлива. Установка детекторов CO рядом с такими зонами (кухня, спальни, котельная) — эффективный способ защиты.

Что делать при подозрении на утечку CO

  1. Срочно выходите на улицу вместе с домочадцами и животными.

  2. Если возможно — откройте окна и двери.

  3. Вызовите пожарных по номеру 115.

  4. При плохом самочувствии — обратитесь в скорую или травмпункт.

  5. После устранения опасности — пригласите специалиста для осмотра приборов.

  6. Установите датчики CO и не экономьте на обслуживании оборудования.

Ценный совет: никогда не спите с включённой печкой или обогревателем на дровах или гранулах.

Уточнения

Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Шоу-бизнес
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой Аудио 
Вы едите авокадо неправильно: так оно теряет вкус и портится быстрее
Еда и рецепты
Вы едите авокадо неправильно: так оно теряет вкус и портится быстрее Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Последние материалы
Актёр против хейта: зачем Гогунский вспомнил историю Регины Тодоренко в своём конфликте
Ложка, с которой тает жир: привычка, способная переписать вашу фигуру
Гремучий интеллект: почему косатки топят лодки, но щадят людей
Живёте спокойно? Проверьте — вы можете дышать ядом и не знать об этом
Цифра на весах решает всё: когда и где взвешиваться, чтобы не обманывать себя
Россияне в горячих точках: сколько туристов сейчас находятся в Иране и Израиле
У гиен всё по крови: почему даже самцы в их стае на последнем месте
Матрас решает больше, чем вы думаете: просыпаться бодрым — это не магия
Ростовская область на 34-м месте: 7,7% населения региона живут за чертой бедности
Звезда Не родись красивой впервые вышла в свет с новым мужчиной — кто он?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.