Живёте спокойно? Проверьте — вы можете дышать ядом и не знать об этом

Он не пахнет, не имеет цвета и вкуса, но убивает — это угарный газ. Его не зря называют "тихим убийцей": его невозможно заметить до тех пор, пока не становится поздно. Разбираемся, где в доме он может появиться, как понять, что вы в опасности, и как защитить себя и близких.
Отравление угарным газом легко перепутать с гриппом или пищевым отравлением. Но есть отличительные симптомы:
давящие головные боли;
тошнота, рвота и общая слабость;
путаница в голове и проблемы с концентрацией;
одышка, боль в груди;
в тяжёлых случаях — потеря сознания или кома.
Если вы чувствуете себя плохо дома, а на свежем воздухе становится легче — это может быть тревожным звоночком.
Важно: симптомы усиливаются при длительном нахождении в заражённой среде и резко уменьшаются на свежем воздухе.
Окись углерода может появиться в каждом доме. Наиболее вероятные источники:
газовые и дровяные плиты, особенно старые или неисправные;
водонагреватели, котлы, камины;
портативные генераторы, барбекю, угольные грили;
автомобили и техника, работающие в закрытых помещениях.
Даже несколько минут работы двигателя в гараже могут стать смертельно опасными.
Следите за признаками неисправности приборов:
пламя жёлтого цвета вместо синего;
сажа и копоть возле устройств;
запах гари (CO не пахнет, но побочные продукты — да);
постоянные поломки и отключения техники.
Также стоит регулярно проверять дымоход: мусор, гнёзда птиц, трещины — всё это может блокировать вывод газа наружу.
Особенно важно проветривать помещения, где находятся приборы для сжигания топлива. Установка детекторов CO рядом с такими зонами (кухня, спальни, котельная) — эффективный способ защиты.
Срочно выходите на улицу вместе с домочадцами и животными.
Если возможно — откройте окна и двери.
Вызовите пожарных по номеру 115.
При плохом самочувствии — обратитесь в скорую или травмпункт.
После устранения опасности — пригласите специалиста для осмотра приборов.
Установите датчики CO и не экономьте на обслуживании оборудования.
Ценный совет: никогда не спите с включённой печкой или обогревателем на дровах или гранулах.
Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.
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