Живёте спокойно? Проверьте — вы можете дышать ядом и не знать об этом

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Он не пахнет, не имеет цвета и вкуса, но убивает — это угарный газ. Его не зря называют "тихим убийцей": его невозможно заметить до тех пор, пока не становится поздно. Разбираемся, где в доме он может появиться, как понять, что вы в опасности, и как защитить себя и близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Первые сигналы: симптомы, которые нельзя игнорировать

Отравление угарным газом легко перепутать с гриппом или пищевым отравлением. Но есть отличительные симптомы:

давящие головные боли;

тошнота, рвота и общая слабость;

путаница в голове и проблемы с концентрацией;

одышка, боль в груди;

в тяжёлых случаях — потеря сознания или кома.

Если вы чувствуете себя плохо дома, а на свежем воздухе становится легче — это может быть тревожным звоночком.

Важно: симптомы усиливаются при длительном нахождении в заражённой среде и резко уменьшаются на свежем воздухе.

Где может прятаться угарный газ

Окись углерода может появиться в каждом доме. Наиболее вероятные источники:

газовые и дровяные плиты, особенно старые или неисправные;

водонагреватели, котлы, камины;

портативные генераторы, барбекю, угольные грили;

автомобили и техника, работающие в закрытых помещениях.

Даже несколько минут работы двигателя в гараже могут стать смертельно опасными.

Техника под подозрением

Следите за признаками неисправности приборов:

пламя жёлтого цвета вместо синего;

сажа и копоть возле устройств;

запах гари (CO не пахнет, но побочные продукты — да);

постоянные поломки и отключения техники.

Также стоит регулярно проверять дымоход: мусор, гнёзда птиц, трещины — всё это может блокировать вывод газа наружу.

Вентиляция спасает жизни

Особенно важно проветривать помещения, где находятся приборы для сжигания топлива. Установка детекторов CO рядом с такими зонами (кухня, спальни, котельная) — эффективный способ защиты.

Что делать при подозрении на утечку CO

Срочно выходите на улицу вместе с домочадцами и животными. Если возможно — откройте окна и двери. Вызовите пожарных по номеру 115. При плохом самочувствии — обратитесь в скорую или травмпункт. После устранения опасности — пригласите специалиста для осмотра приборов. Установите датчики CO и не экономьте на обслуживании оборудования.

Ценный совет: никогда не спите с включённой печкой или обогревателем на дровах или гранулах.

Уточнения

Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.



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