Прохлада с побочным эффектом: техника, от которой хочется чихать

Плесень внутри кондиционера? Звучит абсурдно — но именно это стало причиной массового отзыва техники, которая должна была приносить комфорт, а в итоге навредила здоровью.
Комиссия по безопасности потребителей США (CPSC) объявила срочный отзыв 1,7 миллиона оконных кондиционеров бренда Midea. Проблема уже затронула не только Америку, но и Канаду, где продано более 45 000 единиц. Устройства поставлялись и в Европу, включая Грецию, и, вероятно, есть и в российских домах — купленные за границей или через маркетплейсы.
В корпусе кондиционера скапливается влага, а система отвода работает плохо. Результат — идеальные условия для роста плесени, которая, незаметно распространяясь, может:
В компании уже получили 152 жалобы, 17 из которых сопровождались серьёзными симптомами.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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