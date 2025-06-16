Прохлада с побочным эффектом: техника, от которой хочется чихать

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень внутри кондиционера? Звучит абсурдно — но именно это стало причиной массового отзыва техники, которая должна была приносить комфорт, а в итоге навредила здоровью.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Комиссия по безопасности потребителей США (CPSC) объявила срочный отзыв 1,7 миллиона оконных кондиционеров бренда Midea. Проблема уже затронула не только Америку, но и Канаду, где продано более 45 000 единиц. Устройства поставлялись и в Европу, включая Грецию, и, вероятно, есть и в российских домах — купленные за границей или через маркетплейсы.

Что случилось

В корпусе кондиционера скапливается влага, а система отвода работает плохо. Результат — идеальные условия для роста плесени, которая, незаметно распространяясь, может:

провоцировать постоянный кашель и першение в горле,

вызывать инфекции дыхательных путей,

ухудшать состояние при аллергии или астме.

В компании уже получили 152 жалобы, 17 из которых сопровождались серьёзными симптомами.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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