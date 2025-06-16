Стекло в духовке грязное? Этот трюк заставит его сиять без разбора

Кажется, что жирные пятна между стеклянными слоями дверцы духовки — вечный приговор. Они будто прячутся специально, зная, что для их удаления придется разбирать весь шкаф. Но нет — есть способ, с которым справится каждый. Без винтов, отверток и нервов.
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка
Что потребуется:
1 ст. ложка пищевой соды
3 ст. ложки белого уксуса
Теплая вода (по желанию)
Узкий инструмент — линейка, шпатель, палочка или вешалка
Мягкая ткань или тонкий носок
Клейкая лента (если нужно зафиксировать ткань)
Шаг за шагом:
Сделайте "чистящий гаджет" Обмотайте ткань или носок на конец выбранного инструмента. Для надежности зафиксируйте лентой.
Приготовьте средство Смешайте соду с уксусом в миске — получится активная пена. Добавьте немного воды, если хотите сделать состав чуть жидким.
Найдите "потайной вход" У большинства моделей духовых шкафов есть маленькое отверстие в верхней или нижней части дверцы. Именно туда и нужно аккуратно вставить чистящий "инструмент".
Вперёд — к чистоте! Смочите ткань в смеси и аккуратно введите её между стёклами. Делайте плавные круговые или возвратно-поступательные движения — и пятна начнут исчезать прямо на глазах.
Удалите влагу Когда стекло снова станет прозрачным, замените ткань на сухую. Пройдитесь по очищенной поверхности, чтобы не оставить разводов или запотевания.