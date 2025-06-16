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Стекло в духовке грязное? Этот трюк заставит его сиять без разбора

1:35
Недвижимость

Кажется, что жирные пятна между стеклянными слоями дверцы духовки — вечный приговор. Они будто прячутся специально, зная, что для их удаления придется разбирать весь шкаф. Но нет — есть способ, с которым справится каждый. Без винтов, отверток и нервов.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Что потребуется:

  • 1 ст. ложка пищевой соды
  • 3 ст. ложки белого уксуса
  • Теплая вода (по желанию)
  • Узкий инструмент — линейка, шпатель, палочка или вешалка
  • Мягкая ткань или тонкий носок
  • Клейкая лента (если нужно зафиксировать ткань)

Шаг за шагом:

  1. Сделайте "чистящий гаджет"
    Обмотайте ткань или носок на конец выбранного инструмента. Для надежности зафиксируйте лентой.
  2. Приготовьте средство
    Смешайте соду с уксусом в миске — получится активная пена. Добавьте немного воды, если хотите сделать состав чуть жидким.
  3. Найдите "потайной вход"
    У большинства моделей духовых шкафов есть маленькое отверстие в верхней или нижней части дверцы. Именно туда и нужно аккуратно вставить чистящий "инструмент".
  4. Вперёд — к чистоте!
    Смочите ткань в смеси и аккуратно введите её между стёклами. Делайте плавные круговые или возвратно-поступательные движения — и пятна начнут исчезать прямо на глазах.
  5. Удалите влагу
    Когда стекло снова станет прозрачным, замените ткань на сухую. Пройдитесь по очищенной поверхности, чтобы не оставить разводов или запотевания.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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