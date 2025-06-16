Стекло в духовке грязное? Этот трюк заставит его сиять без разбора

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, что жирные пятна между стеклянными слоями дверцы духовки — вечный приговор. Они будто прячутся специально, зная, что для их удаления придется разбирать весь шкаф. Но нет — есть способ, с которым справится каждый. Без винтов, отверток и нервов.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Что потребуется:

1 ст. ложка пищевой соды

3 ст. ложки белого уксуса

Теплая вода (по желанию)

Узкий инструмент — линейка, шпатель, палочка или вешалка

Мягкая ткань или тонкий носок

Клейкая лента (если нужно зафиксировать ткань)

Шаг за шагом:

Сделайте "чистящий гаджет"

Обмотайте ткань или носок на конец выбранного инструмента. Для надежности зафиксируйте лентой. Приготовьте средство

Смешайте соду с уксусом в миске — получится активная пена. Добавьте немного воды, если хотите сделать состав чуть жидким. Найдите "потайной вход"

У большинства моделей духовых шкафов есть маленькое отверстие в верхней или нижней части дверцы. Именно туда и нужно аккуратно вставить чистящий "инструмент". Вперёд — к чистоте!

Смочите ткань в смеси и аккуратно введите её между стёклами. Делайте плавные круговые или возвратно-поступательные движения — и пятна начнут исчезать прямо на глазах. Удалите влагу

Когда стекло снова станет прозрачным, замените ткань на сухую. Пройдитесь по очищенной поверхности, чтобы не оставить разводов или запотевания.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.



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