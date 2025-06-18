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Распашные двери снова в моде? Есть причина, почему их не заменят

2:05
Недвижимость

Они выглядят стильно, экономят место и визуально "разгружают" интерьер. Но всё же, когда речь заходит о доме для себя, дизайнеры всё чаще выбирают старую-добрую классику — распашные двери. Почему?

Дверная ручка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дверная ручка

Тишина дороже трендов

Первое, что замечаешь после установки откатной двери, — это звук. Или, точнее, его отсутствие. Потому что его нет. Точнее, наоборот — он есть. Раздвижные конструкции не герметичны: между полотном и стеной всегда остаются зазоры. А значит, в спальне слышно, как включают чайник на кухне. Или как в ванной поют.

Распашная дверь — надёжный барьер от лишнего шума. Это особенно важно в детской, спальне, кабинете. Звук не проникает, и уединение сохраняется.

Минусы откатных систем

Кроме звуков, есть ещё несколько нюансов:

  • Монтаж. Если на стене, вдоль которой будет двигаться полотно, есть розетки или выключатели — забудьте. Они окажутся недоступны.

  • Износ. Ролики и направляющие служат меньше, чем петли. Через 10-15 лет могут потребоваться замена или ремонт.

  • Скрип и усилия. Со временем дверь может начать заедать или шуметь. Особенно неудобно это для детей и пожилых людей.

А что с дизайном

Да, раздвижные двери выглядят эффектно. Но стиль часто требует вложений: скрытые механизмы, усиленная фурнитура — всё это увеличивает стоимость установки.

Распашные же модели — проверенная классика. Их легко вписать в любой интерьер — от скандинавского до неоклассики. А стоимость — куда гуманнее.

Единственное преимущество — экономия пространства

Если в квартире узкий коридор или мебель стоит прямо возле дверного проема — откатная система спасает. Но важно учитывать: для движения полотна нужно свободное пространство вдоль стены, и оно "съедается".

Уточнения

Дверь - проём или створ (несколько створов), закрывающий проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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