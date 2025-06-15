Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкус может исчезнуть, даже если всё делаете правильно: где на самом деле нужно сажать базилик
Шенгенская зона расширяется: кому станет проще, а кому — сложнее
Ошибка, которая старит: челка, которая категорически не подходит зрелым женщинам
Фитофтора боится этого простого средства: узнайте, как ромашка спасёт ваши томаты
Море, концерты и отсутствие мужа: Татьяна Буланова поделилась неожиданными планами на лето
Голливуд в гневе: Disney и Universal преследуют Midjourney. ИИ зашел слишком далеко
До и после: Кейт Миддлтон показала хаос и смех в День отца с Уильямом и детьми
Короткий хвост, длинная история: как появились самые необычные кошки
Обед за 6,5 тыс. рублей: что ждёт гостей на ПМЭФ-2025 в ресторане Lunch и его собрате Варево

Тысячи долларов за винтажную машинку: эти старые машины Singer стоят дороже, чем вы думаете

2:36
Недвижимость

Когда речь заходит о винтажных швейных машинах, имя Singer сразу всплывает в памяти. Эти устройства — не просто рабочий инструмент прошлого, а предметы страсти для коллекционеров по всему миру. Но не каждая старая модель стоит целое состояние: многое зависит от года выпуска, редкости и состояния.

Швейная машинка Singer
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Швейная машинка Singer

Какие машины Singer действительно стоят дорого?

Наибольший интерес вызывают экземпляры, выпущенные в конце XIX — начале XX века. Именно в этот период Singer создавал настоящие шедевры механики, многие из которых дожили до наших дней в рабочем состоянии.

Однако ценность определяют не только возраст, но и:

  • уникальность конструкции,
  • ограниченный тираж,
  • и визуальное состояние: чем лучше сохранилась машина, тем выше её цена на рынке коллекционеров.

Топ-3 самых востребованных моделей

Вот три модели Singer, за которыми коллекционеры охотятся особенно активно:

  1. Singer 15 - одна из самых ранних и узнаваемых моделей. Благодаря своей надёжности и простоте эксплуатации она по-прежнему пользуется высоким спросом. Коллекционеры особенно ценят варианты с декоративной отделкой и оригинальной подставкой.
  2. Singer 221 Featherweight - компактная и лёгкая, она была создана в 1930-х годах и быстро завоевала популярность среди домохозяек. Сейчас это настоящая икона дизайна и технологичности.
  3. Singer 222K Free Arm - улучшенная версия Featherweight, выпущенная ограниченным тиражом. Благодаря свободной рукоятке модель стала редкостью, особенно в идеальном техническом состоянии.

Почему одни модели стоят больше других?

Даже внутри одной модели может быть значительная разница в цене. Всё решает состояние: оригинальные детали, отсутствие ржавчины, сохранённая эмаль и, конечно, работающий механизм.

Машина, которая всё ещё может прошить кусок ткани, стоит в разы дороже, чем её нефункциональный аналог.

Для кого это актуально?

Если у вас в доме стоит старая машинка Singer - не спешите отправлять её в подвал. Возможно, перед вами скрытая драгоценность, особенно если речь идёт о модели до 1950 года выпуска.

Проверьте серийный номер, найдите дату производства — и вы можете оказаться владельцем винтажной реликвии с высокой коллекционной ценностью.

Уточнения

Зингер (англ  Singer Corporation) — американская корпорация, производитель бытовой техники (швейных машин, электроприборов), двигателей, мебели и другой продукции, основанный как IM Singer & Co. в 1851 году Исааком М. Зингером и нью-йоркским юристом Эдвардом Кларком. Наиболее известна своими швейными машинами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт
Домашние животные
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт Аудио 
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Домашние животные
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так Аудио 
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Почти без креатива, но зато по низким ценам: как ИИ ставит под удар будущее рекламы
Натуральный детокс: как один напиток может стать вашим лучшим союзником в борьбе с лишним весом
Не помада и не карандаш: как сделать губы объемнее после 50 — простой продукт, который вас удивит
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться
Пройдёт 14 лет — и только тогда появятся плоды: стоит ли сажать такое дерево на участке
Одна ошибка с диваном может испортить весь интерьер — проверьте
Слизни атакуют: простое средство, чтобы ваша капуста осталась целой и вкусной
Пляж, который затмевает Мальдивы: что скрывает Санта-Джулия
Помолвка или пиар? Слухи о Керимове омрачили роман Муцениеце с Дрангой
Почему диеты вызывают депрессию? Учёные развеяли мифы о похудении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.