Тысячи долларов за винтажную машинку: эти старые машины Singer стоят дороже, чем вы думаете

Когда речь заходит о винтажных швейных машинах, имя Singer сразу всплывает в памяти. Эти устройства — не просто рабочий инструмент прошлого, а предметы страсти для коллекционеров по всему миру. Но не каждая старая модель стоит целое состояние: многое зависит от года выпуска, редкости и состояния.
Наибольший интерес вызывают экземпляры, выпущенные в конце XIX — начале XX века. Именно в этот период Singer создавал настоящие шедевры механики, многие из которых дожили до наших дней в рабочем состоянии.
Однако ценность определяют не только возраст, но и:
Вот три модели Singer, за которыми коллекционеры охотятся особенно активно:
Даже внутри одной модели может быть значительная разница в цене. Всё решает состояние: оригинальные детали, отсутствие ржавчины, сохранённая эмаль и, конечно, работающий механизм.
Машина, которая всё ещё может прошить кусок ткани, стоит в разы дороже, чем её нефункциональный аналог.
Если у вас в доме стоит старая машинка Singer - не спешите отправлять её в подвал. Возможно, перед вами скрытая драгоценность, особенно если речь идёт о модели до 1950 года выпуска.
Проверьте серийный номер, найдите дату производства — и вы можете оказаться владельцем винтажной реликвии с высокой коллекционной ценностью.
Зингер (англ Singer Corporation) — американская корпорация, производитель бытовой техники (швейных машин, электроприборов), двигателей, мебели и другой продукции, основанный как IM Singer & Co. в 1851 году Исааком М. Зингером и нью-йоркским юристом Эдвардом Кларком. Наиболее известна своими швейными машинами.
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У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.