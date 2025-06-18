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Как распознать моль в доме: 5 неожиданных признаков, о которых вы могли не догадываться

2:07
Недвижимость

Моль — распространённый вредитель, который может нанести ущерб одежде, коврам и другим материалам. В отличие от взрослых бабочек, которые не питаются, личинки моли (гусеницы) активно грызут всё, что им попадается. Они предпочитают шерсть, шёлк и мех, но могут повреждать и другие ткани. Как понять, что в вашем доме завелась моль, и что с этим делать?

Одежная моль, Tinea pellionella
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Одежная моль, Tinea pellionella

Моль легко заметить: бабочки летают по дому, садятся на стены и собираются вокруг источников света. Их длина составляет 4-9 мм, а голова покрыта густыми ржаво-рыжими волосками. Повреждения, которые они оставляют, легко распознать: на ткани появляются неравномерно разбросанные отверстия и светлые комки экскрементов.

Куколки моли оставляют после себя липкий осадок. Хотя сами бабочки живут всего около двух недель, их личинки могут оставаться в одежде или других материалах на протяжении нескольких месяцев или даже года. Чтобы предотвратить заражение, регулярно чистите и проветривайте шкафы, а также встряхивайте одежду.

Если вы заметили маленькие отверстия на одежде, это, скорее всего, работа личинок моли. Они могут повредить не только шерстяные свитеры и шёлковые платья, но и меха. Если одежда хранится в шкафу и до этого была в идеальном состоянии, то появление дырок — явный признак заражения.

Иногда в шкафах можно обнаружить слой пыли, напоминающий смесь соли и перца. Это могут быть куколки и останки мёртвых молей. Также личинки оставляют после себя выцветшие пятна на коврах и обивке, которые со временем становятся всё более заметными.

Чтобы избежать заражения молью, важно регулярно проводить уборку, проветривать шкафы и не допускать скопления пыли. Если вы заметили признаки присутствия моли, немедленно принимайте меры по её уничтожению, советует borsonline.hu.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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