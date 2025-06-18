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Натуральная защита от муравьев: избавиться от них поможет простой продукт, который у вас уже есть

1:58
Недвижимость

Муравьи часто становятся проблемой в доме, особенно на кухне и в ванной. Они появляются весной и летом, когда ищут еду или воду. Эти маленькие насекомые могут доставить немало хлопот, но есть простое и натуральное решение, которое поможет их отпугнуть.

Муравьи
Фото: bmcecol.biomedcentral.com by author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Муравьи

Два эксперта по организации и уборке дома, Ева Руис и Алехандра Пез, поделились эффективными способами борьбы с муравьями. Они предлагают использовать подручные средства, которые найдутся на каждой кухне.

Натуральное средство от муравьев

Соль — это доступный и эффективный способ избавиться от муравьев. Она создает барьер, который мешает им передвигаться. Кроме того, раствор соли может нейтрализовать феромонные следы, оставленные муравьями, что сбивает их с толку и заставляет искать другое место для обитания.

Ева Руис рекомендует посыпать солью внешние точки входа в дом, такие как окна. Это поможет предотвратить появление муравьев. Соль также отпугивает других мелких насекомых, например, пауков.

Алехандра Пез предлагает использовать смесь соли с черным перцем и лимоном. Эта смесь не только отпугивает муравьев, но и дезориентирует их. Черный перец содержит едкие вещества, которые раздражают насекомых, а лимон обладает сильным кислотным ароматом, который уничтожает феромонные следы.

Дополнительные советы

Чтобы муравьи не появлялись в доме, важно поддерживать чистоту. Регулярно убирайте кухню, раковину, мусорные ведра и кухонный стол. Даже небольшие крошки могут привлечь этих насекомых.

Если вы заметили следы муравьев, не откладывайте борьбу с ними. Чем раньше вы начнете действовать, тем больше шансов избавиться от насекомых, напоминает bovary.gr.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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