Натуральная защита от муравьев: избавиться от них поможет простой продукт, который у вас уже есть

Муравьи часто становятся проблемой в доме, особенно на кухне и в ванной. Они появляются весной и летом, когда ищут еду или воду. Эти маленькие насекомые могут доставить немало хлопот, но есть простое и натуральное решение, которое поможет их отпугнуть.
Два эксперта по организации и уборке дома, Ева Руис и Алехандра Пез, поделились эффективными способами борьбы с муравьями. Они предлагают использовать подручные средства, которые найдутся на каждой кухне.
Натуральное средство от муравьев
Соль — это доступный и эффективный способ избавиться от муравьев. Она создает барьер, который мешает им передвигаться. Кроме того, раствор соли может нейтрализовать феромонные следы, оставленные муравьями, что сбивает их с толку и заставляет искать другое место для обитания.
Ева Руис рекомендует посыпать солью внешние точки входа в дом, такие как окна. Это поможет предотвратить появление муравьев. Соль также отпугивает других мелких насекомых, например, пауков.
Алехандра Пез предлагает использовать смесь соли с черным перцем и лимоном. Эта смесь не только отпугивает муравьев, но и дезориентирует их. Черный перец содержит едкие вещества, которые раздражают насекомых, а лимон обладает сильным кислотным ароматом, который уничтожает феромонные следы.
Дополнительные советы
Чтобы муравьи не появлялись в доме, важно поддерживать чистоту. Регулярно убирайте кухню, раковину, мусорные ведра и кухонный стол. Даже небольшие крошки могут привлечь этих насекомых.
Если вы заметили следы муравьев, не откладывайте борьбу с ними. Чем раньше вы начнете действовать, тем больше шансов избавиться от насекомых, напоминает bovary.gr.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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